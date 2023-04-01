沒水沒電堅持每天升國旗　夫妻檔民兵守孤島32年　直到他倒在崗位

王繼才沒有跌宕曲折的傳奇，他大半生只做了一件事，就是與妻子組成民兵「夫妻檔」，守衛國門上一座沒人、沒水源、沒電力的荒島，而且一守就是32年，直到他倒在崗位上，再也沒有站起來。「守島英雄」王繼才有甚麼故事？



王繼才：守島就是守家 國安才能家安

開山島位於江蘇省東北部黃海海域，具戰略重要性。（「當代中國」製圖）

王繼才1959年10月生在江蘇灌雲縣。他是當地普通農民，唯一不同的，是他也為一名民兵。

灌雲縣對開的海面上有叫開山島的荒島。它離岸約8公里，面積只有兩個足球場大小，卻是重要戰略要衝、黃海前哨，1937年日軍便以該島為跳板，進攻江蘇重要港口連雲港。

新中國成立後，開山島曾有解放軍駐守，1985年部隊撤走，島上改設民兵哨所。

此後，當局先後派出十多名民兵上島駐守，但大家登上了這座無人荒島，都無法忍受那份艱苦，最長一人守了13天，最短的當天就離開。

上開山島之初王繼才未滿27歲，妻子王仕花比他小3歲。（網上圖片）

後來，當局找到了王繼才。王繼才一直有着軍人情結，二話不說便接下為國守島的任務。1986年7月，他瞞着妻子王仕花，獨自登上了開山島，成為島上唯一的民兵，並憑着意志和責任一直堅持着。

48天後，終於知道丈夫去向的王仕花趕到開山島，看到鬍子拉碴、滿身臭氣，像是「野人」的丈夫，她很是心痛，她對丈夫說：「別人都不守，我們也不守！」

作為守島民兵，王繼才和妻子王仕花都配發有槍械。（網上圖片）

但王繼才回答道：「你回吧，我決定留下。守島就是守家，國安才能家安。」過了幾天之後，下了決心的王仕花辭去了小學教師工作，把兩歲女兒託付家中的老人，踏上開山島照顧丈夫，和丈夫一起守衛國門。

上開山島之初王繼才未滿27歲，妻子王仕花比他小3歲。從此，王繼才和王仕花的「花妻哨」每天履行着兩次巡島，觀天象、護航標和寫日志的任務；不斷重覆的工作，看似枯燥乏味，卻體現他們對祖國的忠誠。

王繼才：開山島必須每天升起國旗

開山島初期的升旗設備很簡陋，但王繼才夫婦堅持每天都要把國旗升起。（網上圖片）

王繼才還堅持「開山島雖小，但必須每天升起國旗」；天剛濛濛亮，他和妻子就會在小操場上舉行升旗儀式。王繼才是旗手，王土花莊重敬禮。

他們的工作量或許不算太大，但在荒島的生活卻是外人難以想像的艱辛。開山島上只有解放軍留下幾排空蕩蕩營房，沒有電力，甚至淡水也沒有，食水、食物和生活物資全靠船隻運送。

開山島物資有限，加上收入有限，王繼才夫婦的伙食十分簡單，經常一碗麵條就是一餐。（網上圖片）

但船運太受天氣影響，繼供是常態。1992年冬天，大風連刮了17天，補給船無法到來，斷糧的王繼才夫妻只得去海邊摸來牡蠣、海螺，沒有火，便吃生的.....。

王繼才為了節省國家的開支，自己動手把雨水導到水窖儲藏起來，算是解決了喝水問題；他們又一點點地從岸上運來泥土，種上一些蔬菜，總算有了一些新鮮食物。

相比於飲食，在開山島無邊的孤獨寂寞，更折磨人。在島上，除了收音機便沒有任何娛樂，也找不到第三個人聊天。白天工作結束，長伴王繼才夫婦只有黑夜。

開山島面積只有0.013平方公里，最高點海拔36.4米；該島雖有解放軍留下的營房，但除了守島王繼才夫婦，沒有其他人煙。（網上圖片）

夫妻倆更要面對惡勢力，曾經有「蛇頭」和私梟上島，要求他們收留幾個「客人」和走私貨物，否則要「喝罰酒」。當然，王繼才和妻子並無退縮。

王繼才夫婦能日復日、年復年地過着苦日子，絕對不是因為高薪，民兵沒有工資，王繼才在90年代中每月收入只有150多元津貼，那時他們很少買新衣，幾乎不吃肉，經常離不開鹹菜、蘿蔔乾。

王繼才：我只盡了一個民兵的義務

王繼才夫婦（左一和左二）的兒子的王志國（右一）長大參軍入伍，圖為王志國帶着妻子（右二）到開山島探望父母。（網上圖片）

這些年來，王繼才總覺得虧欠家人太多。

有一年，懷孕的妻子即將臨盆，但船隻卻因颱風靠不了岸，妻子最終只能在沒有任何醫療條件的荒島上產子，兒子的臍帶還是王繼才自己剪的。

這孩子在島上生活到6歲，他的性格一度變得非常孤僻，很難與人交流.....。

還有，因夫婦長年守島，他們的大女兒早早輟了學，留在家鄉灌雲的家照顧弟弟妹妹，長大後字也沒認識幾個......；王繼才的父母先後病重離世，他也沒能守在身邊........。

駐島32年，王繼才夫婦的艱苦，是外人難以想像，但他們始終無怨無悔。（網上圖片）

無論如何，王繼才和妻子一年又一年的堅持了下來，他們不是沒有掙更多收入的工作機會，但守島已經變成了兩人的終生使命。

有人問王繼才為甚麼能堅持下來？他會說：「我是民，也是兵，身為民要守護家園，作為兵要保衛祖國。我只是盡了一個民兵的基本義務。」

他又說：「小帳大帳怎麼算？個人小帳算不過來的時候，就算一算國防大帳，一算心理就平衡了。」

大海和孤島見證了王繼才夫婦的堅守，也見證了他的感情。（網上圖片）

2008年春節前，軍方給開山島送來小型風力發電機，那年的除夕夜，王繼才夫婦第一次在島上看上電視。可惜島上風力太強，半年後發電機壞了。

2012年，當局給開山島裝上太陽能發電設備，三年後又裝上風力和太陽能一體設備，電力供應總算穩定了一些。

另外，當局也把島上6間舊營房重新整修，還蓋上了洗手間。看着島上條件不斷的改變，王繼才夫婦很滿足了。

王繼才溘然而逝 妻子：我要完成他遺願

王繼才夫婦的事迹，曾被改編成電影《守島人》。（網上圖片）

通過傳媒的報道，王繼才夫婦守島的事迹漸為人知，也感動了無數國人。2015年春節前夕，王繼才獲邀參加軍民迎新春茶話會，還受到國家領導人習近平的接見。

後來有記者問王繼才，「已經快到了退休的年齡，你打算守（島）到甚麼時候」他回答說：「我會一直守到守不動為止。」

王繼才倒在開山島的崗位上，他的故事感動國人。圖為王繼才的遺體告別儀式。（網上圖片）

2018年7月27日，王繼才在開山島執勤時突發疾病，在崗位上殉職。那一年王繼才59歲，他和妻子守開山島32年，實現了一生守島的誓言。

同年8月，習近平對王繼才的事迹作出重要指示，強調要大力倡導愛國奉獻精神，使之成為新時代奮鬥者的價值追求。

王繼才永遠離開了，他的妻子王仕花後來怎樣？

王仕花說：「老王雖然不在了，但我要完成他的遺願。」她遞交了繼續守島的申請，而當局考慮到王仕花也年紀漸大，身體又不是很好，獨自一個守島太困難，遂任命她為開山島哨所的名譽所長，並將守島改為輪班制；當地不少人被王繼才和王仕花的事迹感動，報名加入守島民兵行列。

王繼才離世後，王仕花希望完成丈夫守島的遺願。圖為王仕花（右二）向輪值民兵講解島上情況。（網上圖片）

開山島呢？在各方努力下，近年島上有了翻天覆地的變化，並已開通5G網絡；因為王繼才夫婦而廣為人知的開山島，還被批准為國家AAA級旅遊景區。

開山島現在已通上5G網絡，通信比王繼才夫婦初上島時方便得多。（網上圖片）

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