華情侶魂斷峇里島｜男方母首發聲：曾收求救信號　不認可調查結果

此前，一對中國籍情侶被發現全身赤裸死於峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel）。印尼媒體5月17日報道，該宗命案已完結調查，死因為二人互相傷害及自殺。

5月22日，據內媒《紅星新聞》報道，受害者男方母親阿娟（化名）發聲指，曾收到兒子的求救信號，不認可印尼警方的調查結果。



現年45歲的阿娟表示，她不認可印尼警方通報的「先謀殺其女友，而後自殺」的說法。她指，兒子遇害前，曾向她發出過求救信號，甚至她自己「也曾收到來自遠方的威脅」。

受害者男方母親稱，兒子很愛女友，「甚至都已將戶口遷到了她的家鄉江西，他們還在南昌買了房子。」在阿娟看來，兒子不可能自殺，女方的母親也不相信女兒是被兒子所殺，因此後者要求印尼警方公布男方的作案動機。

華情侶魂斷峇里島，受害者男方母親首次發聲，不認可調查結果。（圖 / 紅星新聞）

對於兒子的工作，阿娟表示：「他就告訴我說是做金融的。」阿娟稱，知道兒子確實賺到一些錢，因為他買了豪車，也買了房。此外，兒子給過她一些零用錢補貼家用。

阿娟表示，曾向警方反映，亦不認可印尼警方通報的「先謀殺其女友，而後自殺」的說法，試圖向印尼相關部門表達不滿，但印尼相關部門如今沒再接她的電話。