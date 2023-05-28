疫情後首次！　解放軍陸軍邀美澳等43國駐華武官參訪北京基地

據「人民陸軍」今日（28日）發布通告，周四（5月25日），中國解放軍陸軍邀請美國、澳洲、法國等43國53名駐華陸軍武官或陸軍事務國防武官，參訪北京衛戍區某師基地。據報，這是新冠疫情後，陸軍首次組織駐華武官參訪基地。



通告稱，此次參訪由中國武官團陸軍俱樂部主席、保加利亞國防武官根契夫（Evgeni Genchev）上校帶隊，參訪者包括美國、澳洲、法國、泰國、蒙古、巴西、津巴布韋等43國共53名武官。

陸軍官兵先後為武官一行展示了輕武器基礎射擊、警衛格鬥技能、應用射擊、摩托車特種駕駛、輕型高機動步兵排戰鬥行動演練等軍事課目。彈無虛發的射擊、動作敏捷的格鬥技術，以及駕駛訓練和反恐訓練等，陸軍官兵出色的表現贏得了武官們陣陣掌聲。

據報，這是新冠疫情以來解放軍陸軍首次組織駐華武官參訪活動，向各國武官充分展示了新時代陸軍部隊官兵訓練水平、戰鬥作風和精神風貌，增進了中國陸軍和各國陸軍之間的了解。

陸軍副參謀長鄒格銀表示，中國陸軍將始終秉持和踐行和平發展理念，希望與各國武官一起努力，深化互信，架起友誼橋樑，為共同維護世界和平與發展增添更多力量。