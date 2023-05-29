「低頭族」，指隨時隨地長時間低着頭使用智能手機、平板電腦等流動裝置的人。近日，中國多地立法處罰「低頭族」，有地區最高罰款達200元人民幣。



5月26日，浙江省十四屆人大常委會第三次會議批准通過《寧波市人大常委會關於修改<寧波市文明行為促進條例>的決定》，對過馬路看手機等行為，增加「行人通過路口或者橫穿道路時，不瀏覽手持電子設備」規定。

2019年，浙江溫州開始實施《溫州市文明行為促進條例》規定，禁止「行人通過路口或者橫穿道路時低頭看手機、嬉戲等」，違反者處警告或10元罰款。

2020年1月起，浙江嘉興實施《嘉興市文明行為促進條例》，亦對低頭玩手機過馬路行為作出禁止性規定。《條例》指出，禁止行人通過路口或者橫穿道路時瀏覽手持電子設備、嬉鬧，違反規定者處警告或5元以上50元以下罰款。

2021年4月，浙江杭州修訂《杭州市文明行為促進條例》在原來「斑馬線前禮讓行人」的基礎上增加了對行人的要求，規定行人在通過路口或者橫過道路時，不瀏覽手持電子設備，快速通過、不停留不嬉鬧。

中國多地立法處罰過馬路玩手機「低頭族」，有地區最高罰款200元。（圖 / vcg）

廈門、河南亦推出相關法案。據央廣網3月5日報道，《廈門經濟特區斑馬線安全管理規定（草案）》公開徵求意見。其中，最受關注的是對行人的通行要求：行人不得在斑馬線上坐臥、停留、嬉鬧或瀏覽手持電子設備，違反相關規定，妨礙車輛合法通行的，將被處以警告或五十元罰款。2022年11月，河南立法禁止行人低頭玩手機過馬路，違者最高可罰200元。

中國多地立法處罰過馬路玩手機「低頭族」，有地區最高罰款200元。（圖 / vcg）

數據顯示，中國市場2022年擁有超過9.5億智能手機用戶。2018年12月，廣東中山一位行人因走路睇手機闖紅燈，引發交通事故致人死亡，被判緩刑。