區議會改革｜官員繼續落區推銷方案　楊何蓓茵分享地區工作經驗

多名政府官員今日（6日）分別到本港多區的街站，呼籲市民簽名支持政府提出的區議會改革方案，其中公務員事務局局長楊何蓓茵在炮台山港鐵站外街站巧遇巧遇中電總裁蔣東強。她又分享當地區民政事務專員經驗，指對她處理政策很有幫助。



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政府方案建議日後地區民政事務專員出任區議會主席以體現行政主導，楊何蓓茵分享她曾任大埔民政事務助理專員和深水埗民政事務專員的體會，指「民生無小事」，地區工作由區內整體規劃定位，打擊阻街及清潔衞生黑點，提供康樂、文娛體育等工作，當區民政事務專員都有一定的統籌協調角色，指相關經驗對她日後處理政策時很有參考價值。

另外，工聯會立法會議員團隊今早（5月6日）夥拍特區政府官員齊齊落區呼籲市民支持政府的改革方案，出席街站的官員包括房屋局局長何永賢、 民政及青年事務局局長麥美娟、商務及經濟發展局局長丘應樺、環境及生態局局長謝展寰、民政及青年事務局副局長梁宏正、勞工及福利局副局長何啟明及商務及經濟發展局副局長陳百里等。