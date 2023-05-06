區議會改革｜官員繼續落區推銷方案 楊何蓓茵分享地區工作經驗
撰文：文維廣
出版：更新：
多名政府官員今日（6日）分別到本港多區的街站，呼籲市民簽名支持政府提出的區議會改革方案，其中公務員事務局局長楊何蓓茵在炮台山港鐵站外街站巧遇巧遇中電總裁蔣東強。她又分享當地區民政事務專員經驗，指對她處理政策很有幫助。
+3
政府方案建議日後地區民政事務專員出任區議會主席以體現行政主導，楊何蓓茵分享她曾任大埔民政事務助理專員和深水埗民政事務專員的體會，指「民生無小事」，地區工作由區內整體規劃定位，打擊阻街及清潔衞生黑點，提供康樂、文娛體育等工作，當區民政事務專員都有一定的統籌協調角色，指相關經驗對她日後處理政策時很有參考價值。
另外，工聯會立法會議員團隊今早（5月6日）夥拍特區政府官員齊齊落區呼籲市民支持政府的改革方案，出席街站的官員包括房屋局局長何永賢、 民政及青年事務局局長麥美娟、商務及經濟發展局局長丘應樺、環境及生態局局長謝展寰、民政及青年事務局副局長梁宏正、勞工及福利局副局長何啟明及商務及經濟發展局副局長陳百里等。
區議會改革｜直選比例大減不足兩成 葉劉淑儀：仍然有得揀區議會改革｜曾國衞否認民主大倒退 麥美娟批現屆區會為反而反卓永興坐輪椅照片曝光 撐拐杖呼籲支持區議會｜政壇諸事町區議會改革｜建制派組聯盟擺街站收簽名辦講座：表達地區訴求區議會改革｜李華明指對新方案失望 但民主黨仍應參選李慧琼：不打算參與區議會選舉區議會改革｜林定國：區會非政權性區域組織 並非必要區議會改革｜曾國衞：12月進行區選 麥美娟：開會次數屬工作指標區議會改革｜建制派灣仔擺街站支持方案 李家超到場打氣叫口號區議會改革｜立會商方案 謝偉俊：是倒退但要向前看 憂官員大權區議會改革｜麥美娟、曾國衞撰文批許智峯：圖再禍國殃民區議會改革｜李家超：把叛港者排除議會外 令政策一定能「落地」區議會改革｜周五起全港擺街站收支持 建制派：規模與國安法相近