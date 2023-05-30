有片｜神十六桂海潮首次上天大嘆：坐火箭太爽了　引央視主持大笑

今日（30日）上午9時31分，搭載神舟十六號載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員執行神舟十六號載人飛行任務。在升空直播的過程中，航天員大呼「很舒服」，桂海潮還說「坐火箭太爽了」，引發網民關注。



在出發前桂海潮還揮手點讚。

有網友發現，在發射階段，原本配戴眼鏡的37歲載荷專家桂海潮沒戴眼鏡，在出發前桂海潮還揮手點讚。

在升空直播的過程中，可以聽到一眾航天員說：「很舒服！」「太壯觀了！」「相當漂亮！」「感覺良好！」

中國首名非軍人出生的航天員桂海潮沒有表現出任何不適，他還說：「坐火箭太爽了！」隨即引來主持直播的央視主持大笑。

據早前報道，37歲的載荷專家桂海潮現任北京航空航天大學教授，在科學、航天工程等領域受過專業訓練，且具有豐富的操作經驗。

桂海潮此次出征，創下多項紀錄。由於載荷專家並不要求飛行員背景，這意味著桂海潮將成為中國首名非飛行員出身的航天員進入太空。此外，桂海潮是中國航天員中首次有85後出征，還是中國首個進入太空的載荷專家，當然也是首次有教授、博士生導師出征太空。

神舟十六號發射升空（點圖放大）：