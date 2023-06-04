六四34周年｜湯家驊尊重港人悼念　倘多人聚集會增加犯法風險

今日（4日）是六四34周年，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊接受電台訪問時表示，香港仍是一個多元自由社會，尊重市民用自己的方式悼念任何事情，惟認為國家正受外國勢力壓迫，中國人應團結「槍口對外」。他說，看不到市民私下悼念會違法，但多人聚集，無論事前是否曾經溝通，容易令人感覺是有所組織，增加犯法的風險。



他又指，香港過去十年與民主普選擦身而過，民主發展更於2019年修例風波後倒退20年，現在要由零重新開始，直言感到唏噓，又寄語港人改變反共、恐共及仇共心態，否則看不到香港民主制度會有發展。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

尊重市民悼念「任何事情」 惟應活在當下

湯家驊接受商台訪問時表示，民主派與支聯會關係密切，以往悼念六四令人聯想到要結束一黨專政。他相信香港仍是一個多元、自由的社會，尊重市民用自己的方式悼念「任何事情」，惟強調國家正面對外國政治勢力壓迫和制裁，中國人要活在當下、團結一致，以及「槍口對外」，他又反問：「國家對香港要求只是安穩，不是一種苛求吧？」著香港人不能被輕易被做相反的行為。

他於訪問結束後表示，過去事實是六四的大型活動與偏激的政治口號關聯，如支聯會口號「結束一黨專政」，有違國家憲制制度。湯家驊指，看不到市民私下悼念會違法，但多人聚集，無論事前是否曾經溝通，容易令人感覺是有所組織，增加犯法的風險：「有透過溝通也好、沒有溝通也好，聚集埋一齊就好容易畀人感覺呢個活動係有組織，就會增加犯法的風險。這個我覺得同悼唔悼念冇咩直接關係，因為悼念可以一個人悼念。」被問及他本人會否去悼念，湯家驊表示，他不會公開自己的活動。

訪京獲夏寶龍接見 反映中央願與港溝通

提到民主思路上月訪京，獲港澳辦主任夏寶龍接見，湯家驊認為這意味中央和香港社會回到2019年修例風波前、願意溝通及互相理解的心態。

他提到，在北京時與中聯辦前法律部部長、清華大學法學院教授王振民會面，王振民解釋內地民主制度，又指香港非必要跟隨內地一套，亦明白香港《基本法》已規劃香港是有雙普選。

香港民主退倒20年感唏噓

湯家驊指，香港於2015年時，因為民主派有不同意見，最終與民主普選「擦身而過」，到2019年反修例事件後，民主發展更退後20年，令現時要由零開始，對此感到唏噓。他直言，若港人不改變反共、恐共及仇共心態，看不到香港民主制度會有發展。

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

質疑圖書下架屬矯枉過正

湯家驊續指，本港在修例風波後出現「愛國潮」，強調愛國意識，但他認為不能忽略「一國兩制」特色，指國家需要「一國兩制」的香港，包括繼續「講英文」、實行普通法和保持自由開放多元的社會，直言這些特色和愛國並沒有衝突。他又舉例指公共圖書館將部分書籍下架，直言不應矯枉過正，又笑指：「我公開道歉先，可能會得罪咗人。」

湯家驊表示，明白到2019年後的眾多發展或令港人有不同想法，但亦希望大家理解，當時的風波直接威脅國家安全，例如有人喊口號「要美國海軍陸戰隊來解放香港，而且不是說說笑」，作為國家領導人必對香港感到失望，並有警惕心態。

冀港人製造有利條件 緩和繃緊狀態

他希望這種繃緊的狀態不會是永久性，但港人亦有一些責任，製造條件協助這個「鐘擺」回到稍為中間的位置。

湯家驊重申，香港發展民主唯一方法是在《基本法》下爭取，而他當時有份創立的公民黨也是以此為理念，而中央作為持份者，認為社會及港府必須爭取與中央達致共識，若令中央有戒心，難以有條件發展民主，但過去民主派只著重向中央施壓，並認為和中央就本港民主制度進行討論是「賣國」，只會增加中央的不信任。

湯家驊又不點名提到，新思維立法會議員狄志遠早前因參加馬拉松而未有隨立法會參加大灣區交流團，他認為，立法會唯一非建制派的議員也不願意到內地溝通，反映非建制派未回復爭取民主的決心。