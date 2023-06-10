江蘇翁腦梗亡　家屬揭顱內支架竟「消失」　醫生承認隱瞞手術失敗

江蘇宿遷市市民朱先生的父親近日因突發嚴重腦梗症狀送醫搶救，這時朱先生才發現，早前醫生聲稱成功植入父親顱內血管的高價進口支架竟然「消失」，百口莫辯下，涉事的操刀醫生才承認此前的手術未能成功放置支架。結果，朱父因動脈血栓堵閉致大部分腦幹壞死，周三（7日）已不幸逝世。朱先生將就院方和醫護人員故意隱瞞支架未能植入事實、偽造病歷虛構手術經過、未裝支架卻收取費用等情況提起民事訴訟，追究其醫療過失責任。



今年3月18日，62歲的朱父因反覆胸痛而到宿遷市第一人民醫院心血管內科住院治療，後因椎動脈狹窄，於28日轉入神經內科繼續接受治療。31日，他接受腦動脈造影手術，主刀醫生為神經內科副主任醫師齊某。據官網介紹，齊某有超過10年的神經介入手術經驗，累計手術量4000餘例。

朱先生表示，當時醫生告知，若不予血管內介入治療，父親隨時可能因動脈閉塞而死。於是經家屬簽字同意後，齊某於4月6日再次作為主刀醫生，對朱父進行經皮基底動脈支架植入術，並聲稱手術成功。據病程記錄和手術記錄顯示，齊某選用了一枚Neuroform Atlas 4.5/21支架輸送至病變狹窄段釋放。病程記錄又多次提到血管狹窄問題得到改善。最後，朱父在病情平穩，症狀有所好轉後，於10日出院，這期間的住院醫療費用共12萬餘元（人民幣．下同），而進口顱內支架達4.7萬元。

可是才過約一個月，朱父於5月4日突發嚴重腦梗，被送至宿遷市泗洪縣分金亭醫院搶救。這時家屬才透過CT檢查發現，其顱內段部分動脈已嚴重堵閉，此前植有的支架更「消失」了。

一開始，他們還不相信檢查結果，認為小醫院可能檢查不出來，詎料，在轉入宿遷第一人民醫院後，齊某才承認，此前未能在患者顱內血管成功植入支架。於是，家屬又連夜將朱老轉送至南京鼓樓醫院。

CT檢查報告顯示朱父顱內並無支架。（澎湃新聞）

據朱先生提供的錄音顯示，齊某承認患者顱內沒有支架，也不知道支架究竟在何處，並表示「說實話，我做了這麼多手術，沒做成的時候很少，當時這個支架沒放成，我覺得很打臉，感覺有點不好看，下不了台」。他續稱，通常支架會預裝在微導管上，但在手術過程中，導管抵達病變處被推出時，並沒有看到支架自動釋放撐開的顯影，360度轉圈也看不到，「這是第一次遇到」。齊又猜測支架可能存在出廠質量問題，或在推送過程中出現脫載的情況，但也有可能始終就在微導管中，但現時微導管已經扔了。

對於該手術，齊某承認自己當時確實有一點僥倖心理，因為患者術後血管很好，即使沒有支架，血流也完全夠用。而針對未能安裝支架卻仍收取費用，齊某就表示，雖然支架沒有用，但也浪費掉了，「你說不收費，去哪兒出這個東西？那還得讓醫院貼錢，（我）也怕處分」。

雖然在鼓樓醫院再次接受支架植入手術，但術後，朱父的顱內基底動脈全部血栓堵閉導致腦幹損壞超過四分三，最終他於本周三不幸去世。朱先生認為，院方和相關醫護人員均應承擔相應的行政責任和賠償責任，構成犯罪的還應承擔刑事責任，遂決定提起民事訴訟。