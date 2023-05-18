內地青年失業率創新高　胡錫進：需改不喜用無工作經歷者的惰性

內地24歲以下青年失業率首次突破20%，創下2018年以來新高。《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進發文表示，國家要出台相關政策，通過經濟槓桿極大促進社會各機構聘用初出茅廬的青年，改變社會上不喜歡用沒有工作經歷第一次入職青年人的相關惰性。



內地24歲以下青年失業率首次突破20%，創下2018年以來新高。（視覺中國）

國家統計局周二（16日）發布全國城鎮調查失業率，顯示今年4月，16-24歲勞動調查失業率為20.4%，較上月上升0.8個百分點，創2018年有該統計數據以來的新高。

胡錫進對此發文表示，4月份青年人失業率增加的原因主要還不是大學畢業生找不到工作造成的，大學畢業生的失業7月份會有一波新增。這個年齡段求職的主體是沒有受過高等教育的人，而他們失業率的攀升意味著經濟復蘇的動力還不夠強，另外這個年齡段年輕人的技能與勞動力市場需求的適配性有較大錯位，現在仍有一些沿海企業招工困難等。

胡錫進指，減少青年人的失業率是全社會共同責任，但只有國家動用必要的槓桿，才能夠激活社會各個機構的這種責任心和義務感。比如企業使用了20歲以下的年輕人比較多，政府可以給予適當獎勵，一個企業招應屆大學畢業生比較多，政府也應給予適當獎勵。「那樣的話，剛走出校門者求職的機會就會大大增加。」

胡錫進表示，國家要出台相關政策，通過經濟槓桿極大促進社會各機構聘用初出茅廬的青年，改變社會上不喜歡用沒有工作經歷第一次入職青年人的相關惰性。（視覺中國）

胡錫進稱，社會需要加快經濟復蘇，不斷提振高質量發展，從而創造出更多對年輕人有吸引力的就業崗位。「每一代年輕人都比上一代多一些就業的理想主義，這是世間的常道。幫助年輕人找到收入高一些、整個行業更加欣欣向榮的工作，這應是我們社會的基礎性努力。經濟發展越快，解決年輕人就業的社會資源就越多，因此最終緩解這個問題是我們全社會需要一起努力的綜合工程。」

另據《中國青年報》報道，國家發改委周三（17日）召開記者會表示，要夯實穩就業的經濟基礎，提升經濟發展帶動就業的能力，「解決就業問題，根本上還是要靠發展。」