脫口秀演員李昊石被指將解放軍比作野狗　演出劇院未制止遭罰10萬

內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）5月疑在演出中以野狗比喻解放軍，遭觀眾發文抨擊是侮辱解放軍，遭當局調查，最後所屬公司遭重罰共逾1400萬元（人民幣．下同）。周四（15日），其演出劇院亦被罰10萬元。



演出劇院因未制止被罰10萬元。 （北京市文化市場綜合執法總隊截圖）

北京市文化市場綜合執法總隊網站顯示，近日，中日青年交流中心有限公司世紀劇院被北京市文旅局罰款10萬元，處罰事由為演出場所經營單位、演出舉辦單位發現營業性演出有禁止情形未採取措施予以制止並同時向文化主管部門、公安部門報告。

該劇院正是李昊石在5月13日事件中的演出場所。據早前報道，有網民發布帖文稱，在笑果脫口秀北京場演出時，李昊石說自己領養了2條野狗，它們在追松鼠時，讓其想到8個字「作風優良，能打勝仗。」

中國共產黨十八大後，中央軍委主席習近平提出新時代強軍目標：「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」。這12字亦成為解放軍強軍口號。因此，網民表示，該演員的台詞讓他感到不適，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。

事後，李昊石發文道歉，承認錯誤的存在，表示會深刻反省，重新學習。所屬的上海笑笙文化傳媒有限公司則被罰款1335萬元、沒收違法所得132萬元。北京警方亦發布通報，稱李昊石在演出過程中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響的情況，公安機關已依法立案調查。

當局通報又指，絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。希望廣大文藝工作者遵守法律法規，端正創作思想，加強道德修養，自覺講品味、講格調、講責任，為人民群眾提供有營養的精神食糧。