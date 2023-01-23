內地專家稱人類最快50年後移火星引熱議　網民：是地球樓價太貴？

50年後住火星？

1月21日，在搜狐視頻舉辦的「2023科學除夕夜」上，學者們探討了關於「移民火星」的問題。河南省首席科普專家戴樹璽稱，移民火星可能是未來50至100年的事情，並介紹了在火星上的衣食住行。



戴樹璽表示，人類可依照運載火箭，以它為核心在火星建造一些基地。這些基地再連結各個發射台，形成「單元」，逐漸變成村落，形成類似鄉鎮的集群，在火星上發展城市。「這樣我們人類就可以真正在火星上進行生存，繁衍後代。」

他還詳細介紹了人類在火星上衣食住行的問題。由於火星大氣稀薄，人類需要穿着航天服在火星上活動；雖然可以攜帶地球食品前往，但最終還是需要在火星上種吃的；「住」的方面，則可在火星荒漠建「蒙古包」；平日出行便靠火星車。

「移民火星」引發許多航天愛好者和網民的熱烈討論。有人將荒漠面積大的新疆與火星類比稱，「火星都沒水， 新疆還有，但見哪個移民到新疆去的​？」還有網民調侃，「是地球樓價太貴了嗎？」

網民睇法▼

「記得上學時說火星上有黏土和火山灰，有利於植物生長是不是？希望我能活到那時候​」

「有火箭登陸過火星了嗎？好像還沒有吧」

「意思是可以去火星養老了嗎？」

「到這種話題總會想是不是真的有災難了，不然這幾年不會過的這麼苦，不會有移民火星的想法，我要不要去囤點糧食​？」

「非常開心能夠看到這樣的話題，發達的科技，我們人類已經在籌劃移民火星很久了，探索宇宙，發現奧秘​」

