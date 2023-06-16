內地球迷衝入球場擁抱美斯　知情人士：他已被北京警方帶走調查

美斯（Lionel Messi，美斯）日前隨阿根廷國家隊抵京，6月15日在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽，阿根廷以2-0擊敗澳洲，美斯更在開場81秒就進球得分。



不過，比賽在進行到66分鐘時，一名內地球迷衝入球場擁抱了美斯，最後被安保人員帶離。不過他因為成功與美斯擁抱，即使之後被五個保安架走，仍面露幸福微笑，在內地爆紅。不過，據內媒報道，該球迷於今日（6月16日）已被北京警方帶走調查。



北京警方6月16日晚間7時發布消息稱，對於昨晚這位衝入球場的邸某某（男，18歲） 朝陽公安分局已依法對其行政拘留 ，同時責令其十二個月內不得進入體育場館觀看同類比賽

有網民敘述事情發生經過稱，比賽進行到66分鐘時，這個幸運的球迷突然從看台跳下來，衝進球場先抱了美斯晃過了三個保安，漏掉了洛塞爾索主動伸出來的手，一路狂奔，並和馬天尼斯擊了一下掌。

之後這個球迷被7、8個保安追，但他通過走位繞場又跑回了球門前，並和阿古拿擊掌，最後這個球迷臉上洋溢著幸福的微笑，被五個保安抬了出去。

據了解，返回看台後，該球迷被當成英雄一樣，許多球迷都爭相跟他合照。不過亦有網民擔心他會不會被追究法律責任。但該球迷表示，「沒啥事，我還未滿18歲。」

事後該球迷接受內媒採訪時則說，「我覺得整體保安素質就不是特別好，因為很多保安在回頭看比賽，我感覺我一出去就沒人抓得住我！」，他也跟記者透露，自己9歲開始喜歡美斯，跳下看台後不僅腳抽筋，還扭傷了腳，他為自己的行為道歉。

美斯強調：不要為難他

此外，該球迷事後更在小紅書上發文稱，自己他後來雖然被保安罵了一頓，但美斯還和保全說：「不要為難他。」，他表示，自己賽前練賽了一個禮拜每天5趟的1000公尺衝刺，才能跑贏保全。

+ 1

球迷恐面臨十日以下拘留或處五百元以下罰款

內媒《紅星新聞》報道，6月16日，網傳涉事球迷被警方帶走調查。有知情人士證實，該球迷確實已被北京警方帶走調查。

北京警方6月16日晚間7時發布消息稱，對於昨晚這位衝入球場的邸某某（男，18歲） 朝陽公安分局已依法對其行政拘留 ，同時責令其十二個月內 不得進入體育場館觀看同類比賽

警方指出，興奮過後的邸某某 也對自己的行為表達了歉意 ，接受公安機關處罰 ，並希望廣大球迷引以為戒，遵規守紀 ，共同維護好賽場內外秩序。

據《中華人民共和國治安管理處罰法》，其中第二十四條規定，有六種行為之一，擾亂文化、體育等大型群眾性活動秩序的，處警告或者二百元以下罰款；情節嚴重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款。

該球迷因闖入球場擁抱美斯，6月16日被北京警方帶走調查。(視覺中國)

而這六種行為包括（一）強行進入場內的；（二）違反規定，在場內燃放煙花爆竹或者其他物品的；（三）展示侮辱性標語、條幅等物品的；（四）圍攻裁判員、運動員或者其他工作人員的；（五）向場內投擲雜物，不聽制止的；（六）擾亂大型群眾性活動秩序的其他行為。

因擾亂體育比賽秩序被處以拘留處罰的，可以同時責令其十二個月內不得進入體育場館觀看同類比賽；違反規定進入體育場館的，強行帶離現場。

2023國際足球邀請賽6月15日在北京新工人體育場舉行。大批球迷早早到場，不少人更穿上阿根廷球衣。美斯賽前與隊友在場上熱身，期間向看台席的球迷揮手打招呼：