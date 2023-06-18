好爸爸人設崩壞！台星宥勝涉除女員工內衣抓胸強吻舔耳　認錯道歉

「#MeToo」事件延燒，宥勝遭爆對女員工上下其手，舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，好爸爸形象受到重挫，對此宥勝回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」



署名丁丁的女生在Facebook公開表示，當時陪著一位男演員，現在是形象非常好的爸爸「還舉家遷移至台中讓小孩讀書」，有次收工，主管邀請大家聚餐，她沒喝酒負責開車，送大家回家，因為開的是該藝人的車，所以最後一站便是送他回家，結果路上那位藝人突然抓她胸部，連續兩次。

宥勝遭兩名曾和他共事過的同事指控性騷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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隔天他傳訊息道歉，「在那段時間，我以為他真的只是喝醉誤事，沒想到後來過了好幾年，某天晚上我接到一封message，內容是『丁丁，我跟xx （女藝人的名字）說了一件事，他說你跟我遇到一樣的事情』了解後才知該藝人是慣犯，我想說很久了，一直考量對方有小孩，現在選擇說出來，也有很大的原因正是我也有小孩，我要讓小孩知道，這個世界上，沈默不是最好的作法。」

除此之外還有另外一位女性也連署發文，她以「W」代稱該藝人，直指W以借廁所為由，進入女同事家H中，跨坐在她身上強吻、舔耳、解開內衣，雖最後沒有得逞，但那名女同事也跟她說，要小心W，發文者說，「基於我與W曾共事一段時間 有一定的熟係程度，H的提醒 我其實沒有放在心上，但～我徹底的錯了。」

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沒過多久，W以工作為由拉她到辦公室的私人空間，「他從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」對於滿滿的指控，小8張允曦、林惟毅都留言，「你真的很棒！這些年也辛苦你了，最近常想到這些事，但你們沒再提，我們不是當事人，當然不能自己說出來造成你們二度傷害，現在我們都站在你身旁！」小8寫下「Proud of you」發文者則回，「謝謝當時有你在。」

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對此宥勝在Facebook回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」而他的經紀人，同時也是他的太太慈惠則未回訊息。

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