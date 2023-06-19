整頓軍紀　解放軍頒布領導幹部行為規範　包括虛擬平台交往

撰文：鄭寧
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18日，《央視軍事》報道指寧夏軍區警備辦公室近期發現有公司冒用以「軍中茅台」、「軍中五糧」為噱頭售酒，嚴重損害軍隊聲譽形象。在整頓社會商業不規範行為的同時，今日（19日），中央印發《軍隊領導幹部社會交往行為規範》整頓軍隊紀律。
據《解放軍報》報道，經中共中央軍委批准，中共中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會近日印發《軍隊領導幹部社會交往行為規範》，對相關人員在機構、人員，親友交往，及網路社交平台虛擬交往等八方面的交往行為提出要求規範，督促淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

規範指出，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹強軍思想，貫徹落實全面從嚴治黨、全面從嚴治軍要求，著眼加強軍隊領導幹部教育管理監督。

其中，對軍隊領導幹部與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業（事業單位）及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信教群眾，國（境）外各類組織、機構、人員，親友交往，以及網路社交平台虛擬交往等八個方面交往行為提出明確要求、作出具體規範。

規範強調，各級黨委應當加強軍隊領導幹部社會交往管理，履行好主體責任，政治工作部門、紀檢監察機關應當履行監督責任，及時發現和糾治違規違紀違法問題，對失職失責的中共黨組織和領導人員嚴肅問責，督促領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

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