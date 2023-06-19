一折價錢搭｢無人的士｣　深圳自動駕駛出租車試運　最高時速40公里

據《深圳新聞網》報道，由百度開發運營的「蘿蔔快跑」自動駕駛出行服務平台正式獲得深圳坪山區頒發的「首批智能網聯汽車無人商業化試點通知書」，可在坪山區開展L4級無人駕駛商業化收費運營。民眾有望在深圳打到「無人的士」。



據報道，用戶可通過「蘿蔔快跑App」或微信小程序、百度地圖、百度App等平台，呼叫「無人車」。車輛會自動開到用戶定位地址，乘客於後排落座後，自行點擊「開啟行程」按鈕，即可起步。按乘車要求，14歲以下及60歲以上人群暫不可使用該服務，未滿18歲的未成年人需要在監護人陪同下搭乘。

前後排有玻璃阻隔，車內無安全員陪同駕駛，副駕駛位暫不可坐人，並禁止乘客干擾自動駕駛，一台車僅允許最多3名乘客落座後排。另外，寵物不可攜帶上車。

「蘿蔔快跑」目前以一折低價對外提供服務。行駛6公里（坪山東城大廈—雲巴未來城地鐵站）原價約38元人民幣（下同），但乘客僅需付3.8元。行駛過程中，最高時速為40公里，乘客可手動調解車內溫度、播放音樂等。屏幕同時會顯示車速、周邊車輛信息及剩餘路程等。

據悉，百度Apollo運營的「蘿蔔快跑」在深圳投放的啟動駕駛車型為2021年發布的第五代量產無人車Apollo Moon，配有13個攝像頭、5個毫米波雷達及2顆激光雷達。

另外，百度亦設置了「5G雲代駕員」，在自動駕駛無法通過的場景下使用遠程協助，並在結束後，幫助車輛回到自動駕駛狀態。如乘客遇到緊急情況，亦可點擊屏幕上的「SOS」按鈕，向「雲代駕員」請求幫助。

目前，全無人自動駕駛服務已在北京、武漢、重慶三城落地。而深圳是全國首個開啟無人自動駕駛商業化的一線城市，在坪山區率先起步，助力深圳的智能網聯汽車產業持續發展。