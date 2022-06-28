迎接大運會？成都商舖招牌改拼音式「英文」　店家批有如火星文

受疫情影響，原定於今年夏季在四川成都舉行的世界大學生運動會（大運會），兩度延期至明年7月底舉行。當局早前為迎接來自世界各地的運動員和觀眾，要求成都市部分商舖將招牌上的店名改為漢語拼音式「英文」，惟沒有如期迎來海外遊客的商家表示，此舉對生意產生一定影響。



據網傳圖片顯示，成都市錦江區一環路五段的一排地面商舖都以「英文」命名，但仔細一看原來是漢語拼音，如「ER LIANG WAN ZA MIAN」（貳兩豌雜麵）、「KAI BIN QING JU JIU DIAN」（凱賓輕居酒店）、「KE DA TU WEN」（科達圖文）。招牌中「英文名」佔據了大部分位置，僅在右下角有一小行中文名，可謂外國人看不懂，連中國人看了也要猜。

有商家對此表示，當局去年為了迎接大運會，要求當地商家配合工作，將招牌上的店名改為漢語拼音式「英文」，到如今已有超過一年的時間，對生意造成不少影響，「有幾個人有本事把那幾個拼音拼出來完整的，更別說那些外國友人他們看得懂嗎？那對他們來說簡直就是火星文。」該商家還表示，「你說我作為一個中國人，我為什麼要用這個英文拼音，你們有本事把對面工商銀行也搞成拼音嗎？」

錦江區牛市口街道辦事處工作人員對此解釋，當時是因為大運會進行的整體打造，當局已於6月26日將拼音版招牌換成臨時中文招牌，將繼續和商家溝通，設計製作新招牌，「下一步會換上發光中文字招牌。」

網民點睇：

「字母顯示高級感？」。



「北京奧運會的時候，也沒見過這種操作」。



「管理部門濫用職權，還可能從中牟利」。



「成都最媚外，難怪美國使領館被關，都不知道誰下的命令」。



「一大串大寫字母中國人自己拼著都費勁，也不知道給誰看的」。

