國家審計署：2022年度中央財政赤字26500億元　與預算持平

據《央視新聞》報道，國家審計署公布向2022年度中央預算支出及其他財政收支審計情況，2022年度中央財政赤字26500億元（人民幣，下同），與預算持平。



報告顯示，2022年中央一般公共預算107552.14億元、支出預算134052.14億元，預算26500億元，與預算持持平。國家發展改革委管理分配中央財政投資6400億元，其中安排中央本級支出1467.5億元，對地方轉移支付4932.5元億元，主要投向糧食安全、能源安全和產業鏈供應鏈安全等領域。

在中央部門預算執行方面，2022年，重點審計的41個部門及188個單位收到的財政預算撥款2285.59億元，發現各類問題金額109.85億元，審計結果說明，部門本級撥款執行總額存在利用部門職權或行業資源違法牟利、收費或轉贈攤派等問題，金額達到6.19億元。

審計署對33戶央企賬面進行審計時發現，部分企業資產管理仍較混亂，存在央企資產管理混亂、違章規範出租出借資金資產，以及違規運營等問題。25家金融機構違規開展存貸、理財、信託、保險等業務，其中銀行存貸業務違規問題仍較突出。

審計報告顯示，2022年5月以來，審計共發現並移送重大違法違規問題線索300多起，涉及1800多人。審計發現重大違紀違法問題線索，將依紀移交有關部門進一步查處，有關地方、部門和單位落實整頓審計署將跟踪督促，在今年年底前公布全面整改情況。