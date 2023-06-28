中國工信部：率先在全球將6GHz頻段劃分用於5G/6G系統

中國工業和信息化部（工信部）日前發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》（工業和信息化部令第62號，以下簡稱《劃分規定》），將於7月1日起正式施行。



在本次《劃分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT（國際移動通信，含5G/6G）系統。



據《央視新聞》報道，《劃分規定》是中國開發、利用、保護無線電頻譜資源的基礎性行政規章，對促進無線電頻譜資源合理和有效使用，引導無線電產業高質量發展發揮著重要作用。工信部依據國際電信聯盟《無線電規則》，統籌考慮各部門、行業對頻譜資源的中長期需求，定期組織對《劃分規定》進行修訂。

報道稱，在本次《劃分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT（國際移動通信，含5G/6G）系統。6GHz是中頻段僅有的大帶寬優質資源，兼顧覆蓋和容量優勢，特別適合5G或未來6G系統部署，同時可以發揮現有中頻段5G全球產業的優勢。

報道同時指，此次以法規形式確定其規則地位，有利於穩定5G/6G產業預期，推動5G/6G頻譜資源全球或區域劃分一致，為5G/6G發展提供充足的中頻段頻率資源，促進移動通信技術和產業創新發展。