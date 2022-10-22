海中的巨型5G養魚場！「耕海一號」自動餵養20萬條魚更能抵禦颱風

講到養魚場，不少人的印象還停留在水邊的小魚排；但其實，養魚場的規模和智能程度已經今非昔比。中國全新養殖設備「耕海一號」就建在海上，運用5G通訊和智能系統，同時自動餵養20萬條魚；同時「耕海一號」還兼有遊客參觀、通識教育的功能，是一個大型的現代生態綜合平台。



耕海一號自動投餵 抵禦12級颱風

「耕海一號」 位於山東近海海域，整體分為3個部分：「中心4層建築、養殖網箱區域、以及水底設施部件。」其中3個好似花瓣的是用來養魚的圓型養殖網箱，每個直徑40米，容納水體大約10萬立方米，每年可以同時養殖20萬條魚。

耕海一號坐落在山東威海近海海域，既可以養殖海產，又是民眾垂釣休閒好去處。（網上圖片）

跟陸地上的水產養殖相比，「耕海一號」水流大，方便魚類自由游動，海中有魚蝦蟹等天然食物，令魚類在接近自然的條件下生長，提升魚的品質。

這個設備還非常智能，設有自動系統以及5G通訊系統，能够實時採集環境数据、精準投餵餌料、自動清理網箱等。

以餵食為例，工作人員只需透過中央控制設備，設定投餵時間和數量，系統就會定時定量自動喂魚；3個飼料艙可以滿足不同魚類對於食物和食量的需求，只需少量員工監控系統即可，值班人員還可以住在平台上，避免每天的奔波之苦。

耕海一號採用現代化設備，只需要設定系統，就可以自動餵養，大大節省人力成本。（視覺中國；當代中國授權）

此外，傳統的小規模網箱很難抵禦自然災害，一場風暴就會將其摧毀。相比之下，「耕海一號」重達3,000噸，相當於5架客機，海底設有3根鋼柱，將整個平台穩穩地立在海面上，這種坐底式結構就好像在海面上建了一座房子，就算12級颱風來襲，也可紋絲不動。

漁場設在海上，電又從何而來呢？除了鋪設電纜，平台上安裝的風車，可以將風能轉化成電能，善用自然力量、自給自足。

耕海一號中心區域一共4層，自動設備、員工宿舍、遊覽區域都設立在此處。（網上圖片）

耕海一號二期 或可「暢遊」海中世界

除了養魚餵魚，「耕海一號」還兼有休閒娛樂的功能，每年還迎來不少遊客。3個「花瓣」上方設計了60個休閒垂釣位置；而中間的4層建築是生活區域，除了養魚智能設備，還設有工作人員宿舍和遊覽區，供遊客休閒觀光、參觀展覽、享受美食，每年可以接待遊客5萬人次。

耕海一號二期目前正在建設，屆時7層甲板室將於一期工程連接為一體。（微博@中國船舶）

「耕海一號」的休閒功能將在二期工程得到進一步完善。目前，二期工程已經投入建設，根據建造方中國船舶的設計圖，二期工程主體結構為海星形狀，通過圍網棧道與一期連接，形成「海洋之星項链」造型。主甲板為五角星形，設7層甲板室， 將設立大型的海下參觀設施和海洋展覽廳，令遊客真正在大海中「暢遊」水族館。

耕海一號二期工程將提供更多遊覽休閒空間，屆時遊客們或者可以遊覽真正的海中世界。（微博＠中國船舶）

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