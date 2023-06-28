抗議政府暴力強拆　吉林男自焚身亡　女兒：他從沒傷害任何一個人

中國前調查記者鄧飛在微博發文稱，2023年6月26日上午，吉林省梅河口市北部新城社區，54歲的王文洲抗議拆遷自焚，不治身亡。目前未有任何的官方通報。



王文洲的女兒在海外，她表示政府執法部門上門強拆他們家的合法民房，遭到她父親的自焚抵抗，但最後住房還是被強拆了。



她表示，父親自始至終沒有傷害任何一個人，「他傷害的只有自己」，王文洲女兒更控訴，當時她父親王文洲自焚後被送上救護車，母親奔想陪她父親一程，並做手術簽字，卻遭到當局暴力阻止。



據鄧飛表示，當地要做棚戶區改造，王文洲不能接受拆遷價格，法院判令他接受拆遷，這次由梅河口政府和法院法警帶隊執行拆遷，卻未能阻止極端事件，釀發痛心悲劇，他並在微博上標記「吉林發佈」、 「通化發佈」、 「梅河口發佈」 和「吉林高法」通報該起事件。

王文洲女兒在微博發文附上幾段自己的爸爸和叔叔遭毆打的影片，她表示，自己的爸爸在抗議拆遷過程中被圍毆，爸爸的弟弟只為看爸爸一眼，也被圍毆，「一共打了三次，視頻裡打的最狠的，是偽裝成執法人員的當地混混，弟弟被打住院到，最後也沒看到哥哥最後一眼。」，她質疑，「看那些人的麒麟壯臂，打死人有獎金嗎？」

據了解，王文洲是當地人，開了一個果仁加工廠，集中當地果仁外銷各地，做了20多年。他的朋友留言說，「他有兩個女兒，也做了姥爺，對人友善，一個熱愛生活的人。」王文洲的女兒長期居住在海外，因父親過世，將回國協助處理後事。

事件發生至今，未有任何官方通報，部分消息也被封鎖，但仍有不少網民發文聲援。王文洲女兒則在微博發文感謝，稱「爸、這麼多好心人送您一程來了；您走好!您風風光光的走吧!前路給您照的亮亮的，跪謝大家了。」 ​​​

此外，內地編劇谷凱表示，自己是王文洲從小一起長大的朋友，他在微博寫道，「人一輩子能叫兄弟的有幾個人，昨天為了保護自己的房子不被強猜(拆)，用自墳(焚)的方式抗議，現在人走了，我的家鄉，吉林梅河口，讓我失去了一份念想。」

內地編劇谷凱發文道念好友。(微博@編劇谷凱)

不過，據北京華資律師事務所則發文稱，王文洲的案件可能不符合「暴力強拆」的定義。據了解，當地計畫對棚戶區進行改造，自焚事件當事人王文洲的房屋被列入拆遷範圍。然而，由於王文洲對拆遷補償金額表示不滿意，他拒絕了拆遷安排。

而後，拆遷部門將王文洲訴至法院，法院最終判決認定王文洲無理抗拒拆遷。北京華資律師事務所稱，因為法院已作出判決繼續進行拆遷，王文洲堅持「強行阻撓拆遷」並不合法。

網民點睇：

「作法極端了，還是要相信司法。」

「普通人得拿命來換取正義，太悲慘了。」

「以前看到個地方的操作，政府發拆遷通知，對此通知不服需要在法定期限內提交復議和行政訴，然後欺負民眾不懂法，往往會過了訴訟期限。而後地方交給法院去強制執行，實在太惡劣了。」

「按道理私人財產，要是我不願意拆，不管給多少錢，誰也拆不了，但是我們這裡是沒半點道理的，不同意也沒辦法，真的很無奈！」

