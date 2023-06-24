耍特權？董事長開車到長城景區強拆消防門　怒斥：管到我頭上了

河北金山嶺長城檢票口發生耍特權事件，一旅遊公司董事長武成旺開車走消防通道進入長城核心景區被拒絕，竟然下車怒斥工作人員，還命令手下把鐵柵欄推倒拆除。網傳影片可以看到，武傳志大喊：「管到我頭上了？」「我樂意就全部推倒」「你們看著吧」。



據天眼查APP，武成旺是金山嶺長城旅遊發展有限公司董事長，該公司為國有獨資企業。該公司董事董事朱永利針對此事回應稱，該影片是「斷章取義」，說法再次引發網民批評。



影片顯示，武成旺要求開門遭拒，立刻生氣並怒斥，「管到我頭上了，你們怎麼回事啊 ？」武成旺見工作人員不配合他，繼續怒罵：「我們的東西，我樂意就全部推倒，你看著吧，給我撤了！」，隨後他和他的手下把鐵柵門推倒，還把柵門裝上車拖走。

據內媒報道，涉事公司董事長團隊疑似進行網路水軍操作，發出文案稱，「公司董事長發現有工作人員違規在消防通道設障，影響消防安全！怒斥工作人員後，撤掉路障恢復生命通道通暢。」

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6月23日，金山嶺長城旅遊發展有限公司法定代表人、董事朱永利針對此事回應稱，該視訊是「斷章取義」。他強調，影片經過剪裁，「把中間那一段（影片）斷章取義，與事實出入太大，不是我們惡意的去把這個（門）推了，拍視訊的這個人屬於惡意抹黑。」

朱永利更稱，該大門不是文物，是一個普通的推拉門，「是公司的資產，公司自己的東西」。

不過據內媒查證，該旅遊公司只有負責景區內的索道、酒店、電瓶車等業務，核心區門票業務歸長城物業管理處負責，絕對禁止車輛進入，包括所有景區規定都一樣。

有網民分析，該名董事長擅自進入景區核心，以自己的身份和權力威脅工作人員，破壞強拆景區鐵柵欄門，對於文化遺產的不尊重，行為已經違反相關規定，也是對他人權益的侵犯。

天眼查顯示，武成旺除擔任金山嶺長城旅遊發展有限公司董事長，也任灤平縣巴禹途酒店管理有限公司法定代表人，擔任金山嶺長城旅遊發展有限公司、河北金山嶺文化旅遊發展集團有限公司、灤平縣巴禹途酒店管理有限公司等公司高管。金山嶺長城旅遊發展有限公司的實際控制人為灤平縣財政局。

6月23日，據灤平縣文旅局回應稱，該局正在調查此事。許多網民則將此事和女子開奔馳進故宮類比，批評兩人都在耍特權，行為都是代表權力的傲慢。

金山嶺長城位於河北省承德市灤平縣與北京市密雲區交界地帶的燕山支脈，建於明代，西起古北口，東至望京樓，全長10.5公里。1988年被列入第三批全國重點文物保護單位名單。

網民點睇：

這麼牛逼！去拆紫禁城的門啊！

這太正常了，有的人在某些位置待久了，已經不知道自己是誰了。你們看著離譜，是因為社會就是分三六九等的。

好犀利啊！跟那個大奔開故宮一樣犀利！

權力久了，會致幻，估計把風景區當自己家了。

