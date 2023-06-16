直擊北京圖書博覽會｜三大關鍵詞：習近平　新時代　中國話語

第二十一屆北京國際圖書節於6月15日至18日在北京國家會議中心舉辦，本屆圖書節設置展示區、展銷區和活動區3個功能分區、10個主題分區。《香港01》記者15日走訪各個展區，今次北京圖書節可以總結為三大關鍵詞，即：習近平、新時代、中國話語。

國家會議中心一層C區C館是今次圖書節出版物主展區，佔據主會場50%的面積。根據官方消息，今次出版物展區彙集400餘家中外出版機構、10萬種優質圖書。《香港01》在現場了解到，該展區可分為「國家隊」和境外出版機構兩大類，其中「國家隊」以各省出版社為主體，境外則包括美國、日本、意大利、德國、伊朗、俄羅斯、香港、澳門、台灣等出版機構。

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在「國家隊」部分，位於展區醒目位置的精品出版物展，是「習近平總書記著作和相關學習讀物」，包括《習近平談治國理政》、《習近平著作選讀》、《梁家河》、《擺脱貧困》、《習近平的七年知青歲月》、《習近平在正定》、《習近平在廈門》、《習近平在寧德》、《習近平在上海》，以及其圍繞自我革命、青年工作、宣傳思想、調查研究等做的講話、論述。

而在各省展區，也都無一例外在醒目位置擺放着習近平著作，且習近平履職過的地方，比如河北、福建、浙江、上海，還會突出習近平與當地的聯繫，比如浙江出版重點展示了《幹在實處 勇立潮頭 習近平浙江足跡》、《之江新語》、《習近平新時代中國特色社會主義思想在浙江的萌發與實踐》等書。

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上月底，《習近平著作選讀》第一卷、第二卷出版座談會在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。蔡奇表示，編輯出版《習近平著作選讀》是黨中央作出的重大決定，是黨和國家政治生活中的一件大事，要把學習選讀作為堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂的重大政治任務。蔡奇同時表示，要深入開展主題教育，把《習近平著作選讀》學習運用工作組織好、安排好，推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心入魂。

除了醒目的習近平著作外，「國家隊」部分還有兩個關鍵詞，那就是新時代、中國話語。今次圖書節，突出展示了多個特色成果展，比如「一帶一路」倡議十周年出版成果展、新時代首都出版成果展、中華優秀傳統文化展區等，意在凸顯新時代的中國之治、中國之變。

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而在展區各處，隨處可見人們耳熟能詳的中國話語，比如講好中國故事、國際傳播、文化自信自強、走出去等等。記者隨機參加了兩場主題活動，一場是中國社會科學出版社主辦的《漫談「經史傳統與中國哲學」》，一場是河北出版主辦的《「大學者小文章叢書」分享會》，與會嘉賓也都會談到如何打造中國話語、中國體系。「構建中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系」，這也是習近平在2016年哲學社會科學工作座談會上提出的要求。

6月2日，習近平出席文化傳承發展座談會並發表講話，習近平表示，「在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，是我們在新時代新的文化使命。」「中華文明具有突出的和平性，從根本上決定了中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，決定了中國不斷追求文明交流互鑑而不搞文化霸權，決定了中國不會把自己的價值觀念與政治體制強加於人，決定了中國堅持合作、不搞對抗，決不搞『黨同伐異』的小圈子。」而在參觀中國國家版本館時，習近平提出，「把世界上唯一沒有中斷的文明繼續傳承下去」，「盛世修文，我們這個時代，國家繁榮、社會平安穩定，有傳承民族文化的意願和能力，要把這件大事辦好。」

出版物主展區之外，今次北京圖書節還設置了需要付費的海外館、專業館、童書館、國際版權中心、BIBF國際繪本展，以及網絡出版館。記者在現場看到，國際版權中心人潮湧動，流量絲毫不遜色於出版物展區，且有不少藉助新媒體的直播推介等。相關的主題活動也更豐富多元，比如翻譯咖啡館15日設置了兩場文學沙龍，分別為《少年的孤獨與成長：兒童文學裏的自我療愈》、《文學：記憶與虛構》。此外，三層會議區亦有女性主義相關的論壇活動。