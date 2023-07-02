輝煌消散？家樂福北京僅剩3門店　專家：傳統商超模式面臨轉型

據《北京商報》報道，此前曾傳出多地貨架空置、購物卡消費受限的家樂福（Carrefour）目前在北京僅剩3間營運門店，在營業的門店情況亦不容樂觀。



家樂福（Carrefour）是歐洲最大的零售商之一，1995年進駐中國內地，在北京開設首家門店，其後迅速擴張，至2006年在內地的門店突破100家。



報道稱，6月29日，經記者實地走訪，發現家樂福在北京僅剩3家門店尚在運營。家樂福馬連道店、通州店已先後於6月停止營業。家樂福馬連道店於6月9日正式停止對外營業，結束了近24年的營業，具體停業原因不詳。家樂福通州店因拖欠物業租金、電費等費用被迫關閉。同時，北京家樂福還因拖欠能源費被供電局被強制停電而無法正常經營。

報道稱，今年4月，家樂福在北京的門店數量還有15家，短短兩個月時間就關閉了12間門店。目前尚在運營的3間家樂福門店分別為天通苑店、雙井店、四元橋店。而尚在營業的家樂福門店經營狀況也不容樂觀。消費者張女士表示，最近她在家樂福天通苑店購物時，店內不少貨架空置，即使有貨架擺滿商品，也僅有單一商品。

今年4月，家樂福在北京的門店數量還有15家，短短兩個月時間就關閉了12間門店。（北京商報）

家樂福是歐洲最大的零售商之一，1995年進駐中國內地，在北京開設首家門店，其後迅速擴張，至2006年在內地的門店突破100家。

隨着新零售不斷崛起，家樂福等大賣場頭部品牌連連虧損，不少品牌被收購或撤離中國市場，家樂福亦不例外。2019年，蘇寧易購收購家樂福中國業務80%的股份，但在併入蘇寧後，家樂福仍未能扭虧為盈。

2019年至2021年，家樂福分別關閉門店3家、20家、26家。2022年前三季度，家樂福中國新開門店0家，關閉門店54家，門店關剩151家。

家樂福是歐洲最大的零售商之一，1995年進駐中國內地。（資料圖片）

盤古智庫高級研究員江瀚指出，家樂福中國的發展是商超行業一個縮影，是整個商超業態當前面臨市場競爭的一個態勢，對於當前的整個市場來說逆水行舟，不進則退。商超這種傳統的業態必須要學會轉型，學會升級。家樂福對於當前的整個市場來說，屬於一個轉型偏慢的案例，傳統的商超模式可能越來越難以吸引消費者的認同，而且在當前市場中，零售企業對於供應鏈的管理和需求也開始進一步增加，這將進一步考驗這些商超企業自身的再造能力。