百米高沙塵暴襲新疆淹沒城鎮　大冰雹降黑龍江房屋如遭亂槍掃射

極端氣候影響全球，近日內地北方陷「兩重天」，新疆哈密市遭遇強沙塵侵襲，沙牆高達百米，不斷向城市逼近，宛如世界末日場景；黑龍江牡丹江市出現短時強降水、冰雹等強對流天氣，不少樓房和汽車玻璃被砸碎，大樓外牆如「亂槍掃射」般被砸出大片窟窿。



當一道比高樓大廈還要高上幾倍的沙牆湧過來，實在是恐怖吧！（按圖了解）

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綜合內媒報道，新疆哈密市7月2日傍晚5時許，遭受一場強烈沙塵暴襲擊，導致整個城市短時間內被黃沙所覆蓋。從網民拍攝影片中可以看到，沙塵暴籠罩了整個城市，大風捲着黃沙快速移動，使得視線幾乎完全被遮擋，晴空最終被漫天沙塵遮蔽，持續約一個半小時後逐漸消散。

當日晚上6時54分，哈密市氣象台發佈沙塵暴黃色預警信號，稱受對流天氣影響，哈密市伊州區大部出現了強沙塵暴天氣。

另外，網上7月1日流傳多段黑龍江牡丹江市下冰雹影片，目擊者稱冰雹大小如雞蛋，不少樓房窗戶全被擊碎，甚至有大廈外牆出現多個凹洞，私家車車窗和車身也難逃被冰雹擊中命運，導致毀爛不堪。

據當地宣傳部表示，7月1日上午11時左右，寧安市城區及寧安鎮、海浪鎮、江南鄉等地出現雷雨、大風、冰雹等強對流天氣，冰雹最大直徑9厘米，造成城區及有關鄉鎮不同程度受災，所幸冰雹未造成傷亡。災情發生後，已立即啟動應急預案，開展災後生產自救工作。目前，寧安市生產生活秩序已全部恢復，災後處置工作正在推進。

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