19歲男高考完花1888人仔嫖妓「鬆一下」　被警方當場逮捕拘留5日

近日內地陸續公布高考成績，許多學生開始放鬆迎接假期。但據《海南特區報》報道，有一名19歲男學生阿明（化名）6月10日高考結束，6月11日凌晨2時就花1888元人民幣找來賣淫女子李某某「釋放壓力」，當場被警方查獲。



阿明（化名）不僅被以嫖娼罪處行政拘留5日，高考及日後考研、考公政審都將受影響。



《海南特區報》報道，阿明（化名）是海南某校學生，6月10日高考結束，他便想釋放一下壓力。6月11日凌晨2時左右，阿明聯繫上賣淫女子李某某，在某酒店客房與其發生關係，阿明並通過微信掃碼方式向李某某支付1888元。

阿明與李某某交易結束準備離開時，被民警當場抓獲。民警隨後也在酒店客房將李某某抓獲，依法傳喚兩名當事人到轄區派出所接受調查。

經訊問，阿明與李某某均對其賣淫嫖娼的違法事實供認不諱，警方根據「中華人民共和國治安管理處罰法」，對年滿19歲的阿明處以行政拘留5日。

對於李男被拘留一事。部分網民認為小小年紀就嫖娼不值得同情；但亦有網民認為，就因為這件事情影響李男的前途，「有點可憐。」

網民點睇：

「說真的，有點可憐，是不是更人性化一點為好，需正視人類正常的性需求吧，不能對此視而不見吧！！！」

「19歲小小年紀就嫖娼!爸媽該有多傷心!」

「1888元，出去旅遊不好嗎？」

「這個處罰要伴隨個人檔案一生。自己毀掉自己。」

