94歲「白衣天使」仍活躍志願服務前線　章金媛女士榮獲國際成就獎

7月1日至5日，國際護士理事會大會（ICN）在加拿大蒙特利爾舉辦，94歲的章金媛女士獲頒2023年「國際成就獎」，是中國首位獲得該獎項的護理工作者。



章金媛以視像形式出席大會，她感謝評委會和所有支持者，「94歲鮐背之年的我，喜逢盛世，我將會繼續努力，與520萬中國護士以及全球2000多萬護理同仁攜手，為守護全球人類健康、建設人類衛生健康共同體奉獻終身」。

94歲的章金媛女士獲頒2023年「國際成就獎」，是中國首位獲得該獎項的護理工作者。（央視新聞）

章金媛從事臨床護理工作40多年，曾創造多項臨床護理技術，造福無數患者。退休後，她開創社區志願服務模式，將護理專業實踐延伸到社區。

23年前，章金媛見到很多家庭無法接受科學護理，「作為一個護士，我要走出院門，走進社會，所以產生了要建立社區服務的想法」。本應頤養天年的她重新做起護理工作，與16名退休同事自發成立江西省紅十字志願護理服務中心，為社區居民提供免費的健康教育、家庭護理等服務。

成立初期，志願服務隊並不被病人和家屬認可，「有一次，看到有病人從醫院裏被抬出來，我們就藉這個機會，跟家屬講照顧臥床病人的注意事項，他很高興，事情就傳開了」。

2009年10月，章金媛創立居家養老保健志願組，讓長者足不出戶就能享受到專業的居家養老服務。2010年，她又倡議成立南昌市南丁格爾志願服務團，成為全國第一個專業從事護理志願服務的民間組織。

2014年，章金媛愛心奉獻團正式註冊，服務模式延伸至全國19個省市自治區及美國、日本等地。截至今年，志願者服務隊從最初的17名退休護士，發展到現在將近2萬名志願者組成的隊伍，先後為超過350個社區的70多萬人提供愛心服務。

如今，94歲的章金媛仍然活躍在志願服務第一線，她頭戴護士帽，身披白坎肩，無論是刮風下雨抑或寒冬酷暑，她都會帶領團隊上門為困難群體提供免費護理服務和健康諮詢。

章金媛笑言自己「90後」，94歲的她仍然活躍在志願服務第一線。（央視新聞）

章金媛笑言自己「90後」，「還很年輕。能夠跟大家一起做一件好事，我認為是最值得的。我能堅持到94歲，是大家給了我這種信心和力量」。

「國際成就獎」設立於1999年，由國際護士會和佛羅倫薩南丁格爾國際基金會發起評選的全球性獎項，每兩年頒發一次，每次評選出一名獲獎者，以表彰其所作出的突出貢獻和產生的重大影響。截至目前，全球共10人獲此殊榮。