日佔時期港人生活有多屈辱？曾有兩美女拒向憲兵鞠躬　下場極淒慘

在灣仔，敵人忽然命令在兩小時之內，立刻要清空三千幢樓房。在這個區域的四周，用鐵絲刺包圍起來，無人可以隨便進出。被逐出來的三千家的居民，只允許攜帶一些隨身應用的東西，他們頓時流浪街頭，無處為宿。要回到鄉下去嗎？那時歸鄉的人們又非常擁擠，極難輪到他們買到船票的。（本文內容節錄自《香港抗戰親歷記》。）



文：莫世祥（歷史學博士，深圳大學退休教授，香港歷史博物館（孫中山紀念館）專家顧問）

不久，當這些被驅逐出來的人們全找了安身之所以後，他們又准許他們回去住，只要他們付一點房租。

然而，沒有人敢領受這一份恩惠，因為他們害怕說不定在什麼時候，只要敵人高興，又要無緣無故的被驅逐出來的。

以後，我們才聽到真實的故事：原來盟國曾擊沉一隻由日本開往香港的運輸船，內載有七百二十五個技術人員，準備來繁榮香港的，但是中途被擊沉了。這就是為什麼敵人要徵用這三千幢樓房和後來又叫房主回去的原因。

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為了安定敵國內部人民的心，而且證明他們報紙上所鼓吹的皇軍光榮的勝利的事實，他們開始輸運贓物回本國去了。不幸，盟軍的潛水艇老早在等待着，沒有放鬆一分鐘的時間。四隻裝滿了白米的日本運輸船悄悄地離開了香港海岸，三隻被擊沉了，另一隻只好又駛回香港。於是，次日香港的報紙大書特書皇軍的無上恩典，說是大日本總督曾從西貢運來一船上等白米，來解救人民之飢餓與貧窮。

任何行人經過日本憲兵守衛站時，必須鞠躬。甚至於騎車子的也必須下來，鞠過躬後再上車。最有趣的是公共汽車必須停駛，從裏面的乘客、售票者、駕駛員，一個個下車脫帽鞠躬，然後再上車開駛。

假若不鞠躬呢？挨打嘴巴還是輕的責罰。日本憲兵可以罰你站在憲兵站，在你的鼻子上貼上紙條，說明違反規則不鞠躬的過錯。他可以高興罰你站多久就多久，又可以用槍刺把你打個半死半活。

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有兩個女孩子穿得很好，長得也很美麗。她們以為美貌可以壓倒一切的，於是傲然的經過憲兵站而沒有鞠躬。她們趾高氣揚的走過，完全忘掉了敵兵佔領香港後的野蠻殘暴與獸行了。

這個憲兵自稱是日皇的代表，認為是受到了無上的侮辱。他命令那兩個女孩鞠躬，女孩們嘻哈笑着不理睬他，繼續行路。憲兵立刻拿起手槍瞄準恐嚇，女孩子只好停止了，在美麗的面頰現出驚慌的樣子。

猙獰的憲兵拿着槍，走近她們身旁，在女孩子還沒有想到該發生什麼事情的時候，她們的面頰上、手臂上、身體上到處受到殘酷的鞭打。日本憲兵又把她們揪到憲兵站，按下她們的頭，使鼻子碰到「行人鞠躬」的章程，要她們深深的記住自己的錯誤，又叫她們在那裏罰站一小時，然後才放她們行走。

另有兩個女孩子在走過憲兵站時，見憲兵兩眼望着別處，沒有看見她們，於是沒有鞠躬，誰知因此也遭受了憲兵猛烈的毒打。憲兵可以不理睬你，不看你，但你還是必需行禮的。但又有的憲兵討厭你行禮，假若你向他鞠躬，他會責罰你。這樣不一致的要求，叫人們到底依誰才好呢！

《香港抗戰親歷記》書本封面

書名：香港抗戰親歷記

作者：莫世祥，歷史學博士，深圳大學退休教授，暨南大學兼職研究員，香港歷史博物館（孫中山紀念館）專家顧問。曾任暨南大學歷史系系主任、深圳大學社會科學院院長、深圳大學中國經濟特區研究中心副主任，2007年9月至2021年8月任教於香港樹仁大學歷史系。

相關代表作有：《中山革命在香港（1895-1925）》（2011）、《日落香江：香港對日作戰紀實》修訂版（2015）、《近代澳門與香港經貿關係研究：以澳門經濟轉型為中心》（2018）、點校《香港雜記（外一種）》（2018）、《港式資本主義論綱》（2021）等。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】