旅韓大熊貓福寶明年回國　內地網民為何拒讓牠回來？

繼旅美大熊貓「丫丫」回國後，旅韓大熊貓「福寶」也即將回國「相親」。

根據中韓雙方簽訂的《推進大熊貓保護研究合作》協議書，福寶在年滿4歲，即2024年7月20日前需返回中國，最快下個月將討論返還事宜。



福寶是雌性大熊貓，2020年7月20日生於韓國，是首隻在韓自然繁育誕生的大熊貓，其父母「樂寶」、「愛寶」2016年4月21日正式在韓國亮相。目前，一家三口生活在韓國京畿道龍仁市愛寶樂園內的「熊貓世界」。

福寶一直由飼養員姜爺爺、宋爺爺悉心照料。因擔心福寶回國後聽不懂漢語、交不到朋友，姜爺爺每天都會用漢語與福寶溝通。

據介紹，韓國租借的大熊貓承擔着多項科研任務，主要涉及熊貓的生理學、行為學和遺傳學等方面。 愛寶和樂寶屬於比較罕見的自然繁殖，在韓國動物園繁殖的過程中，研究人員會記錄和研究整個過程，以便更好地了解熊貓的生殖生理學和行為學等。

此外，福寶一家還在加深中韓兩國文化交流與相互理解、促進雙邊關係發展中發揮著重要作用。

根據中韓雙方簽訂的《推進大熊貓保護研究合作》協議書，福寶在年滿4歲前必須返還中國。若返還流程順利，福寶將會回到其母愛寶原先所在的四川雅安市碧峰峽熊貓基地。

對於返還的原因，專家表示，年滿4歲後，福寶臨近人類的成年期，應當與同齡異性大熊貓交往，返還中國是最佳選擇。

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然而，與早前熱切期待大熊貓「丫丫」回國不同，不少網民都希望福寶能留在韓國好好生活，皆因福寶即將返回的碧峰峽熊貓基地曾發生飼養員虐打大熊貓事件，甚至有網民透露碧峰峽熊貓基地有「海歸園」，從國外海歸的熊貓都會在該處生活，但他近日親眼目睹有遊客將蘋果扔到大熊貓的頭上，「保安就在邊上，抓住了又讓他走了，管理真的拉垮。福寶回來對比愛寶樂園生活，就是在受罪」。

網民睇法：

可以回來但是別回到臭名昭著的碧峰峽



既然是國寶，為啥不讓國寶幸福下去，必須結婚生子嗎？就不能讓孩子永遠是孩子嗎？



身為雅安人希望碧峰峽全部人員被換掉



福寶被姜宋爺爺照顧得那麼好，提前那麼久就辦理回家手續，真的也擔心福寶回來淪為生育工具



因為福寶在韓國是真的被照顧得超級好，各種玩具做給她玩不讓有刻板，一個團隊照顧三隻，回來就吃大鍋飯了沒那麼細緻了。



希望福寶不要回來。它在韓國很快樂



回來也行，給北動！或者其他靠譜有資質沒差評的都可以，就碧峰峽不行！不行！不行！

