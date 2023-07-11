今日入伏！一年最熱時刻「三伏天」開啟　廣東多地高溫預警

綜合內媒報道，今日（11日），2023年三伏天正式開啟，中央氣象台繼續發布高溫橙色預警，河北、河南、浙江、四川局地氣溫可達40℃以上，廣東多地發布高溫預警。



三伏天處於小暑與處暑之間，是一年中氣溫最高且潮濕悶熱的時段。今日入伏，意味著一年中最熱時刻到來。據悉，三伏天有「普通版」30天和「加長版」40天。今年的三伏天是「加長版」，自7月11日入伏，至8月19日出伏，長達40天。

在頭伏期間，華北平原等地高溫將先降再升，南方部分地區將維持大範圍高溫天氣，「蒸桑拿」體驗持續。天津、河北、山東、河南、新疆、湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣西、海南等地的部分地區「熱度」拉滿，部分時段極易出現中暑天氣。

入夏後雨水多，空氣濕度大，造成天氣悶熱。入伏後，地表濕度增大吸熱多散熱少，熱量累計後，天氣便越來越熱。七八月份，西太平洋副熱帶高壓加強控制中原大部分地區，高壓內部的下沉氣流，使天氣晴朗少雲，有利於陽光照射，地面輻射增溫，天氣也就更熱。

一年最熱時刻「三伏天」開啟。（vcg）

中央氣象台今日繼續發布高溫橙色預警，預計7月11日白天，華北中南部、黃淮北部、西部、江漢、江淮中西部、江南等地有35℃以上高溫天氣。陝西關中、河北中南部、山東北部、河南北部、安徽南部、重慶中西部等地部分地區最高氣溫37-39℃，浙江中部、四川東南部、雲南東北部局地可達40℃以上。

廣東多地亦進入「蒸桑拿」模式。據廣東天氣預計，受副熱帶高壓控制，未來3天，廣東大部晴間多雲為主，天氣持續炎熱，有大範圍35℃-36℃高溫，局部市縣37℃左右，部分地區有雷陣雨局地大雨或暴雨。

11日，韶關、清遠、肇慶、雲浮、粵西、珠三角南部市縣晴到多雲，有分散雷陣雨局部大雨或暴雨，南部沿海市縣31℃-33℃，其餘市縣33℃-36℃，局部37℃左右。

廣東多地高溫預警。（廣東天氣）

12日到13日，廣東大部晴間多雲為主，部分市縣有分散雷陣雨。除雷州半島外的南部沿海市縣31℃-33℃，其餘市縣34℃-36℃，部分市縣37℃左右。

目前，廣州全市各區高溫黃色預警信號正在生效中。預計，未來三天廣州仍以高溫炎熱天氣為主，大部地區晴到多雲，午後局部地區有短時雷雨，最高氣溫35℃-37℃。

一年最熱時刻「三伏天」開啟。（資料圖片）

相關部門提醒，夏天出汗較多，應及時補充水分，多吃蔬果，保證充足睡眠。同時，三伏天氣炎熱，民眾應做好防暑措施，備好防暑藥物，戴遮陽帽、穿防曬衣，擦防曬霜等，室內作業注意通風降溫。