李玟去世｜文章稱「洋奴的幻滅」被轟　作者遭起底疑為北大博士生

歌壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，享年48歲，震驚兩岸三地。然而，近日微博出現一篇長文，卻對李玟的離世提出質疑，對李玟之死為何受到如此之多的關注表示不解，作者甚至形容李是「洋奴的幻滅」，爭議言論遭到網民炮轟。隨後，作者遭到「起底」，其身份疑為北京大學博士生。



天后李玟離世震驚兩岸三地。（ VCG）

署名為「金橋智庫」的作者發表標題為「李玟之死－一個洋奴的幻滅」的文章，提到李玟離世後，媒體掀起了一陣「狂歡式的報道」，然而，去年12月，中國新冠疫情延燒，導致有數十位院士過世，但是卻沒有一位受到如此多的媒體關注，讓他相當納悶，「李玟之死為何受到如此之多的關注？」。

他又表示，自己並不是李玟的粉絲，雖然有看過一些她的表演，但並沒有覺得她有多漂亮，還稱像她這樣漂亮的美女，在抖音上沒有一百萬，也不止十萬，而且他也沒有覺得其歌唱得有多好，抖音上的網紅比她唱的好，沒有一萬，也有好幾千不止。

他還稱，丈夫和繼女的背叛，無疑是摧毀李玟精神世界的罪魁禍首，但是任何事情都有兩面，如果不是李玟極度的崇洋媚外，非得倒貼十幾個億，嫁給一個白人老公，她也不會遭受此劫，「正如魯迅所說的，可憐之人必有可恨之處」。

他進一步稱，李玟本質上就是一個文化洋奴，其耗盡一生，各種帶傷表演，都只不過是為了收割中國人的財富，然後奉獻給她的洋人老公和繼女，一個人就奉獻了十幾個億，「中國要是有十萬個李玟，全國人民等於一年白幹了」。

最後，文章稱，一個強大的中國，根本不需要李玟這樣的藝人，「那些鼓吹她是華人之光的蠢貨，我去你X的，你這是不給中國人活路啊！」

結果，文章一出，立刻引起大批網友撻伐，批評文章令人無比生氣與噁心，從標題到內容都充斥著惡臭的傲慢與偏見，又斥作者本身又何嘗不是一個蹭過世藝人熱度的「流量奴隸」。而有網民還「起底」，查出作者疑似是北京大學博士生。目前北大沒有證實或回應。

李玟與富商老公Bruce。（騰訊網）

本月2日，李玟在家中輕生，被86歲的母親發現後送醫，可經過搶救3天後仍撒手人寰。6日，知情人士悲痛地表示，半年前，李玟突然罹患乳癌，但只能獨自默默地勇敢對抗，期間只有其姐姐陪在身邊，「連媽媽都不知道」。

而據李玟的姐姐透露，李玟輕生的主要原因，是她婚姻破裂，她生前三番五次捉到老公出軌，選擇一次次地原諒，對方卻變本加厲。知情人士崩潰地表示，「重點是她（李玟）一個人進了醫院，老公卻去旅遊，妳看這個傻瓜」。