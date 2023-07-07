李玟去世｜台唱片行下架所有李玟專輯　店主：不想「發死人財」

歌壇天后李玟（CoCo）5日離世，享年48歲，震驚兩岸三地，亦令許多歌迷紛紛搜集和回顧李玟的經典作品，希望保留有關她的回憶。然而，台灣台北市大安區一間獨立唱片行卻「逆流而行」，在6日沉痛宣布下架所有李玟的唱片，原因是不想「發死人財」，「說實話，我們實在很不想在這個時候賺這樣的錢」。



「沒有新歌的唱片行」是標榜全台第一間專業銷售經典流行音樂的獨立唱片行，其在Facebook專頁表示，1994年李玟發行首張國語專輯《愛就要趁現在》時，老闆還在Tower Records西門店工作，他永遠記得當時是如何把便條紙一張一張「硬塞」給每一位客人的，也永遠記得他是如何熱血的主動跟客人宣傳：「這是一個新人叫李玟，她唱得真的很棒！請一定要聽聽看她的新專輯！拜託拜託！」就這樣，他每天在櫃檯主動推銷一個多月的專輯，熱情到連唱片公司的業務都知道了，「簽名會的時候主動把我塞到CoCo旁邊，『CoCo就是他！每天都在Tower播妳的歌！』」

得知李玟去世後，老闆把店內所有的李玟唱片收起來。（Facebook）

「捨不得，真的捨不得」，唱片行老闆慨嘆，得知李玟去世後，他把店內所有的李玟唱片收起來，並下架了網拍商品，原因是他實在不想在這個時候「大撈一筆」、「發死人財」。他又對一些突然出現的，急著想收集甚至搜括所有李玟商品的朋友表示很抱歉，「我難以讓你們如願。先讓我們一起靜下心好好的懷念她」。

店主最後表示：「有人還是覺得我就是在靠回憶撈錢，看不懂我在說什麼，覺得我還不是一樣在賣唱片一樣賤，只是放在後面再說而已。我不多說了。我真的不開心賺這些錢。要買復刻的朋友，請去其他通路洽詢吧。」