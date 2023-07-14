神舟十六號｜3太空人完成多項在軌實驗　後續將實施出艙活動

神舟十六號航天員乘組5月30日進駐中國太空站，至今已過去一個半月的時間。據央視新聞周五（14日）報道，航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮期間共同協作，高頻次、高效率地進行了大量工作，並完成多項在軌實驗，後續將實施出艙活動。



報道指，神舟十六號航天員乘組近日與地面科研人員密切配合，開展流體物理實驗，冷原子乾涉儀設置等多項在軌實驗，隨著中國太空站三艙在軌建造完成，太空站內大規模空間科學實驗有序展開。

而微重力物理科學是空間應用的四大研究領域之一，在夢天實驗艙內，朱楊柱、景海鵬安裝了光譜樣品盒等實驗單元，桂海潮則手持天和攝像機將過程實時下傳，他們在地面科研人員的支持配合下開展流體物理相關的各類實驗。航天員還在天和核心艙的高微櫃中設置了空間冷原子乾涉儀。

報道稱，作為國家太空實驗室，中國太空站艙內部署了25台科學實驗櫃，每台皆為小型的太空實驗室以支持開展單學科或多學科交叉的空間科學實驗。目前，神舟十六號乘組在軌一個半月，已完成輻射生物學暴露實驗裝置、電推進系統氣瓶的在軌安裝等任務，後續將實施出艙活動，進行艙外載荷安裝及空間站維護維修等任務。