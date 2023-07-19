山西警方破利用泰達幣USDT洗錢案　拘21人涉額高達3.8億元

山西晉城市沁水縣公安局成功破獲一宗利用虛擬貨幣USDT（泰達幣）洗錢的詐騙案，拘捕21人，涉案金額高達3.8億元（人民幣，下同）。



4月1日，沁水警方在核查線索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下帳戶資金流異常，涉嫌洗錢。經過分析研判、縝密偵查，發現是一宗利用虛擬貨幣USDT洗錢的詐騙案件。

該案涉及人數多，遍及廣西、江西、河南、安徽等四省六市，人員成分複雜。警方組成3 個小組分赴各地行動，成功將涉案的21名疑犯拘捕歸案，現場扣押手機40餘部，查獲現金20餘萬元，查獲USDT價值人民幣100餘萬元。

21名疑犯對利用虛擬貨幣USDT為信息網絡犯罪人員洗錢的犯罪行為供認不諱。經查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場外交易群，低價收購USDT，再通過微信群、「跑分」平台等高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在USDT和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。

經依法審查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算5480餘萬USDT，折合約 3.8億餘元。

警方介紹，「跑分」即利用自己的銀行卡、POS機、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等帳戶為別人代收款，再轉到指定帳戶，從中賺取佣金。

USDT是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣「跑分」平台的首選。21名疑犯已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦。