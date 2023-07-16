美女主播專呃癡情男　安徽警方跨省破新型詐騙案　41人落網

近日，安徽警方跨省偵破6個電訊詐騙窩點，抓獲41人，其中不乏多名美女主播。據警方通報，這些詐騙集團分工明確，通過網絡美女直播，要求女主播在4至5天內與受害人談戀愛，專騙癡情男以獲金錢打賞。此次行動中，初步查獲金額超過100萬元（人民幣，下同）。



今年6月，定遠縣居民耿先生在網上結識了單身女網友小劉。初相識時，小劉稱在寵物店工作，每日與耿先生分享生活點滴，不時透露壓力大，想換工作。二人相談甚歡，耿先生與小劉相處3日後，確定戀愛關係，期間小劉還給耿先生發照片、語音。並稱，自己找到一份網絡主播的工作，需要進行連續3場PK，勝出後即可通過試用期轉正。

某日直播前，耿先生突然收到小劉傳來的訊息稱，希望耿先生能夠幫自己通過考核，並承諾通過試用期後便會來到當地與耿先生一起生活，同時還會將他為她充值的金額全部返還。

因小劉長得漂亮且溫柔善良，耿先生便在某App內充值4000多元，全部用來打賞，為小劉刷禮物。然而小劉並沒有在這場PK中勝出，她向耿先生說，不知如何面對家人，母親也因此氣病過去。此後，耿先生噓寒問暖卻一直未獲小劉回覆，此時，他才意識到自己遭遇詐騙，遂向當地警方報警。

接警後，定遠縣公安局刑偵大隊反電詐中心立即對案件進行偵查。警方通過對該平台信息、受害人耿先生的資金流向等線索進行偵查發現，該案為團伙作案，且存在上、下游多個犯罪窩點相互勾連從事跨區域電訊網絡詐騙活動。

通過專案組摸排調查，警方遠赴河南三市六地對6個犯罪窩點進行集中抓捕行動。行動中，一舉搗毀6個電訊詐騙窩點，抓獲團伙成員41人，現場扣押作案電腦、手機200餘台，初步查明詐騙資金100餘萬元。

警方介紹，騙子添加受害者微信後，每日聊天及朋友圈內容都有詳細套路，無論受害者如何回覆，都會有響應的話術回應，詐騙團伙甚至要求女主播4至5天內要與受害人談戀愛。經查，這6個犯罪窩點有明確的詐騙步驟，通過社交軟件添加受害者後，再建立情感聯繫，邀請受害者來觀看直播，並以需要完成直播任務為由，讓受害者在直播間刷禮物，以此對癡情男們實施詐騙。目前案件正在進一步偵辦中。