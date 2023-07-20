上半年增產42.4%　商務部：將研究支持新能源汽車開拓國際市場

周三（19日），國新辦舉行新聞發布會，介紹2023年上半年商務、工業信息化等發展情況。工信部發言人表示，據中國汽車工業協會數據顯示，上半年新能源汽車產量增長42.4%。商務部表示，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場。



商務部副部長郭婷婷介紹，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場，提升加工貿易發展水平，落實好便利商務人員辦理簽證、國際航班復航增班等務實舉措，辦好進博會、廣交會、服貿會等重要展會。

在外資方面，將出台進一步優化外商投資環境的政策，推動繼續合理縮減外資准入負面清單。落實好外資企業圓桌會議機制，保持與外資企業的常態化溝通交流。

在消費方面，持續辦好國際消費季、暑期消費季、金秋購物節等促消費活動，推動出台擴大汽車消費、推動餐飲業高質量發展、生活服務數字化賦能等舉措。

商務部表示，將研究支持新能源汽車開拓國際市場。（VCG）

今年以來，商務部多措並舉穩外貿穩外資促消費，充分發揮政策的綜合效應，上半年的工作可以概括為「三個一批」：一是出台實施了一批政策措施。二是開展了一批重要活動，其中最有代表性的是「兩個年」，一個是「消費提振年」，另一個是「投資中國年」。三是舉辦了一批重要展會，包括第三屆中國國際消費品博覽會、第133屆廣交會等。

郭婷婷表示，商務部將持續推動已出台的政策進一步落地見效，對具備條件尚未出台的政策措施加快推動出台。同時，還將深入開展調查研究，不斷加強政策儲備，有力有效打好商務政策「組合拳」，為推動經濟持續回升向好貢獻力量。

2023年上半年，中國新能源汽車產量增長42.4%。（VCG）

工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國介紹，中國大力發展先進製造業，新產品繼續保持高速增長態勢。據中國汽車工業協會數據顯示，上半年新能源汽車產量增長42.4%。當前，中國新能源汽車累計產量已突破2000萬輛。