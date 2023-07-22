深圳發12條措施搶港澳人才　就業房補月月有　創業最高再獎百萬

近日，深圳再發利好消息，支持港澳青年就業創業，從實習就業、創業發展、居住生活等三大方面明確獎勵舉措，最高獎金達百萬元（人民幣，下同）。



7月20日，深圳前海發布《關於支持港澳青年在前海就業創業發展的十二條措施》，對港澳青年在前海實習就業、創業發展、居住生活等給予全方面、全流程支持。

就業補貼每月最高5000元

《十二條措施》歡迎香港青年來深實習、就業，對2021年7月1日後在前海就業的符合條件的港澳青年，按照其每月應納稅工資薪金的20%給予補貼，每月補貼金額不超過5000元，補貼期限累計不超過3年。

對2021年7月1日後錄用港澳青年的符合條件的用人單位，每錄用1名港澳青年補貼1萬元，累計不超過20萬元。對接受港澳青年實習一個月以上的符合條件的實習單位，對實習單位按照本科生、碩士生、博士生的相應標准給予實習補貼。

創業獎勵最高百萬元，租金補貼最高30萬

深圳前海深港青年夢工場。（網絡資源圖）

《十二條措施》在港澳青年在深創業方面將給予最大獎勵。在2022年7月1日後成立的符合條件的港澳青創企業，按實際獲得的資助金額一次性給予創業獎勵，創業獎勵不超過100萬元。且創業項目符合深圳市人社部門留學人員創業補貼發放條件的，按照有關規定申領相關補貼。

在創業辦公室租金方面，符合條件的前海創業載體內租賃辦公用房或經營場地，按照上一年度實際產生場地租金的50%給予不超過30萬元的場地租金補貼（每月每平方米補貼不超過60元），補貼期限累計不超過3年。

針對符合條件的創業載體，給予每年補貼最高100萬元的運營獎勵；在前海粵港澳台青年創新創業大賽中的獲獎團隊，最高給予40萬元獎勵，在大賽分賽區的獲獎團隊，最高給予10萬元獎勵；對符合要求的港澳青創企業，將按照規定減按15%的稅率徵收企業所得稅。

每月最高可獲2500元住房生活補貼

在港澳青年來深住房方面，《十二條措施》寫明，對2022年7月1日後就業創業的符合規定的港澳青年，本人及其配偶、未成年子女在深圳無自有住房，且未正在深圳市享受住房保障優惠政策，按照1000元每月給予租房補貼，補貼期限累計不超過3年。

在生活補貼方面，對2022年7月1日後就業創業的符合本措施規定或參加香港特別行政區政府實施的大灣區青年就業計劃的港澳青年，按照1500元每月給予生活補貼，補貼期限累計不超過3年。

《十二條措施》將全方位支持港澳青年在前海發展，並自2023年7月20日起實施，有效期3年。