赴深圳見廣東省長　國民黨副主席夏立言：堅持九二共識、反對台獨

6月出席海峽論壇後，國民黨副主席夏立言近日再赴廣東訪問，《南方日報》報道，廣東省長王偉中7月13日在深圳會見夏立言一行，表示將為台商台企提供優質服務、創造良好環境。



夏立言則稱，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，攜手推動兩地經貿、文化、科技、教育、民生等領域的合作。



7月13日，廣東省委副書記、省長王偉中在深圳會見夏立言一行，廣東省副省長張新，深圳市委副書記、市長覃偉中參加會見。

廣東省委副書記、省長王偉中。（網絡圖片/資料圖片）

王偉中說，廣東與台灣交流交往密切，合作成果豐碩。他提到，「我們將完整、準確、全面貫徹落實『新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略』」。

王偉中稱，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動粵（廣東）台各領域交流合作不斷深化，推動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」和民族復興偉大事業。

夏立言則回應稱，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，攜手推動兩地經貿、文化、科技、教育、民生等領域的合作，「不斷增進兩地人民福祉，推動兩岸關係和平發展。

6月18日，國台辦主任宋濤在廈門會見出席海峽論壇的國民黨副主席夏立言時曾說，願同國民黨在堅持「九二共識」的共同政治基礎上加強交往、增進互信。