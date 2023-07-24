車程縮短至3小時內　揭陽至廣州東標杆快速列車料9月底開行

為進一步提升揭陽市交通區位優勢，強化與粵港澳大灣區快捷交通聯繫，7月23日，揭陽與廣鐵集團達成共識，將高鐵揭陽站作為始發終到站，並簽訂戰略合作協議，共同推動標杆快速列車相關合作事宜加快落地落實。待9月底廣汕高鐵開通後，揭陽至廣州時間將縮短80分鐘。



據了解，當前揭陽市區群眾搭乘高鐵前往廣州有兩種選擇：一是前往距離市區約1小時車程的潮汕站乘車，經廈深線前往廣州共用時約4小時；二是前往揭陽站乘車，現行揭陽站開往廣州東站的高鐵有兩列（D7179、D7167），用時3小時55分鐘。市區群眾乘坐高鐵前往廣州用時較長，快捷、舒適的交通優勢無法充分體現。

今年以來，揭陽市委、市政府高度重視高鐵客（貨）運工作，揭陽市領導高位推動，親自帶隊對接協調，市、縣兩級有關部門高效配合，廣鐵集團積極響應、同頻共振，揭陽市高鐵客（貨）運工作取得顯著成效。

簽約儀式現場。（羊城晚報）

待9月底廣汕高鐵開通後，揭陽市將同步開行揭陽至廣州東始發終到標杆快速列車3對，使用時速350公里動車組車底，揭陽站往廣州東方向開車時間分別為上午9時左右、下午2時左右、晚上8時左右（廣州東對開揭陽時刻對應參照）。

揭陽至廣州東間經梅汕線、杭深線、甬廣高鐵汕廣段以及廣深線運行，中途僅經停潮汕、普寧、汕尾3個站點，單程運行時間不超過2小時40分，較現狀節省約80分鐘。

揭陽站。（羊城晚報）

近來，揭陽市交通運輸局緊扣市委「三個最」工作要求，用心用情用力解決群眾出行「急難愁盼」問題，認真研究確定發班時間及經停站點，與廣鐵集團積極對接協調，「量身定制」了揭陽至廣州東標杆快速列車。

揭陽市交通運輸局黨組成員、副局長吳舜凱表示，屆時標杆快速列車開通後，將有效提高了市區群眾出行的通達性、便捷性和舒適性，進一步拉近揭陽市與廣州之間時空距離，方便兩地人文經貿往來，同時將以「高鐵速度」推動揭陽加速融入粵港澳大灣區，為揭陽經濟社會高質量發展賦能加力。

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