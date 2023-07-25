中國擬修改刑法　調整行賄罪起刑點及刑罰檔次　加大懲治力度

今日（25日），刑法修正案（十二）草案提請十四屆全國人大常委會第四次會議審議。該修正草案中調整行賄罪起刑點及刑罰檔次，加大對行賄犯罪懲治力度。



據悉，本次刑法修正案草案共修改補充刑法7條，其中草案加大了對行賄犯罪懲治力度，同時增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。

草案增加規定，對多次行賄、向多人行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰。同時，調整行賄罪的起刑點和刑罰檔次，與受賄罪相銜接。草案將單位行賄罪刑罰由原來最高判處五年有期徒刑的一檔刑罰，修改為兩檔刑罰：「三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金」和「三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金」。

本次刑法修改草案，在現行刑法規定的國有公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪和徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪條款中各增加一條，將現行對「國有公司、企業」等相關人員適用的犯罪擴展到民營企業。

草案規定，民營企業內部人員具有上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失的，也要追究刑事責任。該規定將進一步加大對民營企業產權和企業家權益保護力度，加強對民營企業平等保護。