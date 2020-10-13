刑法修正案提請人大審議：滿12周歲未滿14周歲者故意殺人須入刑

近年內地未成年犯罪的惡性事件頻發，惟因加害人未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任而屢惹爭議。 刑法修正案（十一）草案二審稿周二（13日）提請13屆全國人大常委會第22次會議審議，草案對法定最低刑事責任年齡作個別下調，規定滿12周歲、未滿14周歲犯故意殺人罪等情節惡劣者應當負刑責。

草案規定，已滿12周歲、未滿14周歲者，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，情節惡劣的，經最高人民檢察院核准，應當負刑事責任。同時，統籌考慮刑法修改和預防未成年人犯罪法修改相關問題，將收容教養修改為專門矯治教育。

根據內地現行《刑法》規定，14歲以下不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任，即為完全不負刑事責任年齡。14至16歲是具有相對刑事責任，犯殺人、故意傷害致人重傷或死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪以外的罪行，就不需要附上刑責，而司法實踐上也必須嚴格遵守這一界限，不得突破。

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不過隨着近年內地不時傳出未成年人殺人但免刑責的案例，相關規定備受爭議。例如，2018年12月，湖南省益陽市沅江泗湖山鎮一名12歲的小學六年級男生，持刀將自己的親生母親殺害在家中。後來因未滿刑事責任年齡，男孩被釋放，其親屬表示想把他送回學校繼續接受教育，卻遭到了該校家長們的反對和擔心。

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另一宗典型案例則發生在去年10月，遼寧大連13歲少年蔡某某涉嫌企圖性侵一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死。由於他未滿14歲，當地警方依法不予追究刑事責任，並於同年10月24日依法對該男孩進行收容教養3年，警方還表示這是法律框架內最嚴厲的措施。對於警方的通報，受害女孩的家屬表示拒絕接受，並指出「收容教養能教養幾年？能關他一輩子嗎？這種人會因為收容教養而悔改嗎？」事件當時亦引發網絡軒然大波，不少人認為警方的決定是縱容罪犯。

因此，對於今次刑法修正案草案，網上輿情普遍反應正面，有網民指：

法律的不斷完善，才是文明的進步。 現在的孩子普遍早熟，12歲的成熟和認知已經趕上以前的16歲甚至更多，應該要為自己的行為負責。 孩子都是教育出來的，教育不好，做了錯事，理應為自己的行為負責。 強烈支持，充分體現了大多數國人的心聲，法律是保護未成年人合法利益的，不是庇護未成年罪犯的。

另也有人建議：

重大刑事案件的判罰就不應該有年齡限制！這幾年的未成年刑事案件，未滿12歲的懂得事前偵查事後藏屍的殺人犯還少嗎？ 希望能加一條：矯治教育結果鑑定應當通知受害者家屬參與，並且受害者家屬有權一票否決。

（澎湃新聞）