首批飛豹戰機前艙女飛行員　90後高溥宇：戰場不分男女，只看輸贏

飛行員行業一貫由男性主導，但近年愈來愈多女性追尋飛天夢想，令中國成為世界上女性飛行員最多的國家之一。90後高溥宇就是其中一位，作為「飛豹」戰機前艙的第一個女飛行員，她在某程度上改寫了空軍歷史。



小城姑娘追飛天夢 成首批「飛豹前艙」女飛行員

高溥宇1990年出生在河北保定，小時候離家不遠處就有一間航校。9歲那年，她和朋友偷偷進入航校，第一次爬上旋梯固滾（幫助飛行學員克服眩暈、抗癲簸能力的訓練工具），就轉得不亦樂乎，直到被保安發現驅趕才意猶未盡地離開。

高溥宇1990年出生於河北保定，從小開始她就嚮往藍天。圖為高溥宇小時候與媽媽的合照。（網上圖片）

不經意的闖入，成為了她與飛行事業最初的邂逅。18歲時，高溥宇偶然聽到河北地區招收空軍飛行員的消息，抱着試一試的心態報了名。意想不到的是，她竟然脫穎而出，成為中國空軍第9批女飛行員。

踏入了空軍航空大學的校門，各項高強度的體能訓練，遠遠超出了她的想像和當時的能力，她一度想過放棄。

不過，當高溥宇第一次真正試飛——手拉操縱桿、腳踩方向舵，衝上雲霄的那一刻，她感受到自己不可能再停下來，從此再也沒有了放棄的念頭。「對自己夠狠才能扛得住艱難」，逐漸變成了她的座右銘。

圖為軍校時期的高溥宇，當時她在跑步、單雙槓、旋梯等器械訓練項目中，都難以達標，但她一直不放棄訓練。（網上圖片）

咬牙堅持5年，高溥宇終於成為空軍首批取得工學和軍事學雙學士學位的殲擊機女飛行員。2015年7月，高溥宇和其他5名女飛行員又參加國產「飛豹」戰機前艙改裝任務，改寫了「飛豹」戰機前艙無女性的歷史。

高溥宇更是第一位駕駛滿載彈藥的「飛豹」戰機完成夜間武裝巡邏任務的女飛行員。

挫折中成長 高溥宇成首個「金飛鏢」女飛行員

2018年，高溥宇參加了「金飛鏢」考核（空軍的突防突擊競賽性考核）。第一場常規彈射擊成績並不理想，她本想在第二場夜間激光彈射擊中扳回一局。

但是，起飛前靶區附近突然出現火災，影響了她的發揮，最終只能飲恨落敗。高溥宇沒有因此而氣餒，也勇於檢討自己的不足：「我以為我準備到位了，其實沒有。」她也下定決心要在「金飛鏢」考核中証明自己。

高溥宇是第一位駕駛滿載彈藥的「飛豹」戰機完成夜間武裝巡邏任務的女飛行員。（網上圖片）

2021年，高溥宇決定再次挑戰「金飛鏢」選拔賽。開賽前的兩個月，她天天賴在訓練場。每次飛行歸來，她都會第一時間把飛行數據整理存檔再加以檢討。

最後，她的機組以連續3個射擊首名的成績，從選拔賽中突圍，再次獲得參加「金飛鏢」考核的資格。

這一次，考核靶區設置在陌生海域，難度系數比以往更高。高溥宇的機組克服各種困難，迅速截獲、精準命中目標，以優異成績獲得金飛鏢獎。不負努力，高溥宇成為中國首位獲得金飛鏢獎的女飛行員。

入伍14年，高溥宇先後參加20多項重大演習任務，更成為二十大代表參與中共二十大會議。圖為其訓練相片。（微博＠中國空軍）

奮鬥70載 中國成女飛行員最多國家之一

入伍14年，高溥宇先後參加20多項重大演習任務，被全國婦聯授予「全國三八紅旗手」光榮稱號。今年10月，高溥宇更作為二十大代表，前往北京參加了中共二十大會議。

人民空軍成立72周年發布的官方海報中，高溥宇為唯一一個出鏡的女飛行員。（網上圖片）

對於女飛行員這個頭銜，雖然令自己變得矚目，但高溥宇更希望大眾能藉自己了解女飛行員的不易：「男飛行員可以做到的事情，我相信女飛行員也可以做到。在面臨身體、心理等考驗時，女飛行員需要付出的努力與汗水會比男飛行員更多。戰場上不分男女，只看輸贏，子彈也不會因為自己是女飛行員而長眼睛，一切都要靠自己。」

1952年，新中國培養的第一批女飛行員在北京參加試飛典禮，但當時女飛行員數目仍是寥寥可數。70年後，中國已經成為世界上擁有女飛行員最多的國家之一。高溥宇和一班女飛行員為中國空軍留下了「巾幗不讓鬚眉」的壯美航迹。

圖為空軍第11批女飛行學員，平均年齡只有21歲。（網上圖片）

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