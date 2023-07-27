廣州Citywalk興起：年輕人如何漫步探尋城市另一面？

暑假正值旅遊旺季，在日行3萬步的「特種兵旅行」爆火之後，另一部分人選擇回歸城市，漫步大街小巷，留下更多足跡。這種名為「Citywalk」的城市微旅遊方式，正受到國內愈來愈多年輕人追捧。與「高強度」的旅行方式不同，Citywalk更強調「隨心所欲」和「慢節奏」。



羊城晚報全媒體記者觀察發現，在社交平台上，廣州的Citywalk熱度也非常高，約上三五好友或「搭子」，以行走的方式「閱讀」這座城市，欣賞沿途風景或探索人文歷史，城市漫步漸漸成為一種新的生活方式。

（羊城晚報）

Citywalk：游離於都市壓力之外的微旅行

隨着旅遊趨勢的改變，愈來愈多人摒棄浮光掠影的「打卡式」旅遊，追求融入個人思考和審美取向的深度遊。 DT財經和DT研究院聯合發布的《2023旅遊調研報告》顯示，82%的人選擇城市漫步，走街串巷，在漫步中了解城市的發展與變遷、歷史與文化、時尚與創新。

記者多方採訪了解到，Citywalk的吸引力在於形式新穎，且與年輕群體對精神層面的追求有關，由於他們在工作環境的壓力下感到焦慮，希望放空自己，所以更傾向於選擇自由度較高的旅遊方式。

同時，Citywalk大多利用社交媒體聚集同齡人，打造面對面互動的交友平台，他們中有的是自行結伴找「搭子」，有的則是在「土著」等熟悉當地城市的博主帶領下行走。

作為廣州Citywalk發起人，佟熙會定期組隊，帶領參與者發掘城市角落的微小瞬間。

佟熙（最前）組織Citywalk活動。（受訪者供圖）

「我們會根據主題設置Citywalk路線，帶着目的去散步，有點像是有目的地的自由旅行。」佟熙表示，Citywalk是一種脫離束縛的旅行方式，可以根據個人喜好規劃。另一名受訪者也表示，「與跟團旅遊相比，Citywalk更加自由，不用局限在哪些景點，而是可以靈活地去我想去的地方。」

除了自由隨性，Citywalk的獨特之處還體現在能夠讓人與人之間建立聯繫。李女士是廣州本地人，也是一位Citywalk愛好者，她告訴記者，「每個人在城市行走都會產生不同的軌跡，網絡上的博主們會發佈各種吃喝玩樂的視頻，跟着這些視頻去『打卡』他們遊玩或生活的地方，再將這些軌跡以視頻的方式呈現出來，從而讓更多人看到。」

近日，記者也實地體驗了一次從陳家祠到上下九的城市漫步，沿着地鐵一號線，途經荔灣湖公園和永慶坊，廣州的城市發展脈絡逐漸浮現眼前。

途中，記者遇見了工作中的街拍攝影師、散步的老年夫妻，還有行色匆匆的趕路人，沿途的西關大屋和網紅咖啡廳也產生著奇妙的新舊對比。只有慢下來用心感受，才能領略隱藏在城市角落的文化內涵。

與城市文化對話，在漫步中讀懂廣州

在這瞬息萬變的時代，曾經熟悉的城市總會在不經意間發生變化。對不少廣州本地居民來說，通過漫步街道，能夠感受歲月變遷帶來的痕跡，重溫舊時的集體回憶，並重新認識這座城市。

佟熙是土生土長的廣州人，從小在農講所附近長大的他，將Citywalk的第一站就設置在農講所。 「我以為自己對這裏很熟悉了，但漫步的過程中還是會收穫新的驚喜，比如說這條街開了幾家新店，只有在實地走了之後，才能發現它的閃光點。」他說。

佟熙（正中）和Citywalkers。（受訪者供圖）

李女士也表示，要了解廣州的歷史文化，親身感受比看視頻或閱讀文本更為直接和深刻。 「城市漫步讓我們放鬆解壓、獲得社交和情緒價值的同時，也能探索城市、感受文化。」她說。

而對「新廣州人」和遊客來說，Citywalk也成為讀懂廣州這座城市的一扇窗口。廣東省人民政府文史研究館館員、廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會副會長鄭佩瑗表示，可以將Citywalk現象視為文化自覺的回歸和昇華，是新生代城市人愛國愛鄉、傳承中華文化的重要途徑，也是新城市人真正紮根城市、成為城市主人的可喜一步。

「因為真正的融合必將是文化的融合，城市的文化必然活在大街小巷、活在民間、活在群眾中。通過Citywalk，人們能夠直接與城市文化對話，將自己浸潤於城市文化之中。」鄭佩瑗還表示，廣東是嶺南文化中心地、海上絲綢之路發祥地、中國近代民主革命策源地、改革開放前沿地，可以按照這些主題來設置Citywalk的相關路線。

作為一座有著2000多年曆史的城市，廣州文化底蘊豐厚，文物古蹟眾多。隨着Citywalk的爆火，涵蓋歷史建築、文化街區和重要遺址等的Citywalk線路也廣受歡迎，吸引大家用腳步丈量各個文化景點。

以荔灣區的「西關老街線路」為例，其涵蓋了荔枝灣、荔灣博物館、荔灣湖公園、泮塘古村、粵劇博物館、永慶坊、沙面等多個「打卡點」。

其中，位於逢源街的荔灣博物館是研究荔灣文化的重要地點，它由一白一黃的兩幢建築組合而成，白色建築是西關民俗館，館內還原了西關大屋的原貌，讓大家在拍照打卡之餘，也感受到昔日的西關神韻。

黃色建築是陳廉伯公館，展覽講述廣州商人崛起的歷史背景，呈現了廣州在世界貿易的重要地位。另外，永慶坊通過對文物風貌進行修繕、活化，讓更多人關注和傳承荔灣的非遺文化，也頗有教育意義。

活動收費遭質疑？組織者稱是為了避免失約

在備受追捧的同時，Citywalk在網絡上也引發不少討論和思考。記者梳理發現，網友對Citywalk的質疑，大多是認為其「形式大於內涵」，有人認為它只是換了個名字顯得有儀式感，也有人認為自發性的導賞團不專業，和遛彎差別不大。

另外，也有網友提到Citywalk的收費問題。近日，一條名為「Citywalk活動最高收費258被吐槽貴」的微博詞條引發大量網友熱議，有網友吐槽「花錢遛彎」「包裝營銷」，甚至有網民留言「離大譜」，而另一部分支持的聲音則認為「又不強買強賣」。

對於未曾參與過Citywalk活動的市民來說，他們的確存在一些顧慮，一位市民就向記者表示，「可能會擔心消費的問題，因為不是親自做攻略，不知道途中會產生多少消費。」

記者了解到，目前廣州本地的Citywalk 大多是自發組織，並沒有形成一定的商業規模和體系。佟熙認為，收取少量的活動經費有兩方面意義，一方面是避免參與者臨時失約；另一方面是活動涉及組織方的勞動成果，有償服務更能夠鞏固承諾。也有不少受訪者表示，希望在雙方互惠的基礎上，能夠「花最少的錢，獲得最大的快樂」。

暨南大學傳播與國家治理研究院專家、中國城市規劃學會委員胡剛指出，Citywalk的本質是年輕人在生活壓力之下的一種緩解方式，同時能夠帶動旅遊文化消費，讓城市「活」起來。因此，他認為政府無需進行過多干涉，而是可以打造更加良好的城市環境，並做好安全衛生管理工作。

鄭佩瑗則建議，在Citywalk的過程中，需要多看、多聽、多問、多思、多對比，從而對廣州這座城市有更為直觀和深刻的認識。她特別提到，方言作為地方文化的載體，通過學習聽、說方言，更有利於了解地方文化。另外，對於Citywalk活動要有比較清晰和系統的計劃，提前做好每次活動的路線安排。

【知多D】

廣州Citywalk熱門線路：

1. 西關老街線路

荔枝灣→荔灣博物館→荔灣湖公園→泮塘古村→粵劇博物館→永慶坊→沙面

體驗嶺南園林與建築，感受老西關閒情逸致

2. 東山潮流線路

路線：東山口→廟前西街→一方東山→培正路→慎園/明園/簡園/逵園→新河浦路→東山湖公園→溯樹映美術館

打卡廣州潮人聚集處，感受老城市的新活力

3. 沿江風景線路

海珠廣場→星寰國際→愛群大廈→郵政博物館→粵海關博物館→人民橋

騎車散步賞美景，欣賞珠江兩岸的海濱長廊

大家不妨走上街頭，駐足片刻

親身感受老城區的人文風貌

重新領略新廣州的城市魅力

本文獲《羊城晚報》授權轉載

