北京暴雨側記｜被暴雨圍困兩天兩夜的K396列車：天災與人情

連續多日的京津冀持續暴雨，帶來一系列災害。7月30日，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）出現嚴重水災，一列從烏海西站開往北京豐台的K396次列車，因暴雨中途滯留兩天兩夜。8月2日上午，首批被困的328位乘客抵達豐台站。8月3日凌晨，最後一批滯留旅客安全抵達北京。被困兩天兩夜的K396列車，究竟如何順利脫困？



K396列車原定於7月29日傍晚從烏海西站發車，7月30日上午抵達丰台站。突如其來的暴雨，將列車困在距離豐台站不到70公里的落坡嶺站。7月30日中午，列車已延誤數小時。

7月30日下午2時，落坡嶺站站長馬瑞新接到K396次列車請求物資支援的消息。他立即與村內小賣部聯繫，帶領職工送去首批物資：20箱方便麵。後續，又緊急籌送13種物資。物資被優先分給列車上的老人和孩子。

7月31日清晨，乘客逐步向餐車聚集，不少乘客情緒激動，列車長楊龍帶領乘務班組人員一邊發放物資，一邊安撫乘客。列車員趙陽哽咽喊話：「我也是別人家的孩子。大家千萬不要擁擠，不要發生任何危險，我就是因為穿了這身衣服，我得對得起大家。」

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7月31日中午，信號中斷，路基沖刷更為嚴重。鐵路部門決定將全車乘客轉移至安全地點避險。K396次列車工作人員組織全車人員步行1000米，撤離至落坡嶺居委會。

一個小時後，700餘人由車站工作人員和落坡嶺社區居委會分散安排至社區廣場、鐵路工務工區和居民家中休息，另一部分200餘人在站內停靠的列車車廂內休息。

被困乘客李女士說，安置乘客的落坡嶺社區把所有應急物資都拿了出來，又動員村民分享家裡的食物，「種的黃瓜、家裡的麵粉，有的都用上了。」

被困乘客中，還有40多名參與研學的孩子，年齡在11-13歲左右，工作人員把條件相對最好的社區大禮堂留給了他們，「發了好幾輪飯，還專門給孩子們發了餅乾和糖。」

北京門頭溝落坡嶺社區黨支部書記孟二梅受訪時表示：「居民們說，有他們一口吃的，就堅決不能讓乘客餓著。」

8月1日下午，地面救援人員趕到。幾位北京市消防救援總隊救援人員沿著鐵軌找到了列車，並通過衛星電話與外界聯絡。8月1日18時，武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員徒步到達落坡嶺車站，將第一批救援物資送達K396次列車旅客手中。 當晚22時50分，500名武警戰士攜帶食品、衣服、藥品陸續到達增援，連夜轉移受困乘客。

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8月2日凌晨，第一批328名旅客開始向山下轉移，於拂曉前抵達斜河澗車站，乘坐接駁列車到達北京豐台站。8月3日凌晨，最後一批滯留旅客安全抵達北京。

此前在列車中哭著安慰乘客的乘務員趙陽再次哽咽。她說：「第一次遇到這麼大的雨，我也怕，怕孩子沒有媽媽。但我不能慌。看到大家平平安安的，一切都值得。」

此外，同樣因暴雨滯留在沿河城站的列車K1178和列車Z180，也已經平安脫困，所有滯留旅客安全疏運完畢。

據《中國天氣網》消息，自8月1日開始，北京雨勢明顯減弱，但部分地區仍有陣雨或雷陣雨天氣侵擾，陣風可達5-6級，公眾出行仍需注意防雨防風。