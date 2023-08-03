網信辦：擬升級｢青少年模式｣為｢未成年人模式｣　劃分5個年齡區間

近日，國家互聯網信息辦公室關於《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，擬升級「青少年模式」為「未成年人模式」，劃分5個年齡區間，幫助未成年人減少網絡沉迷和不良信息影響。



為切實強化未成年人網絡保護，近年來，國家網信辦指導網站平台持續推進青少年模式建設，擴大覆蓋範圍，優化功能設置，豐富適齡內容。模式自上線以來，普及率穩步提升，在幫助未成年人減少網絡沉迷和不良信息影響方面發揮了積極作用。

為進一步提升模式效能，立足未成年人網絡保護新形勢新要求，國家網信辦研究起草了《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》，將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，推動模式覆蓋範圍由APP擴大到移動智能終端、應用商店，實現軟硬件三方聯動，方便用戶一鍵進入模式，為未成年人營造安全健康的網絡環境。

網信辦擬升級｢青少年模式｣為｢未成年人模式｣，劃分5個年齡區間。（視覺中國）

文件指出，移動智能終端、應用程序以及應用程序分發平台應根據不同年齡階段的未成年人身心發展特點，為不同年齡階段用戶提供適合其身心發展的信息和服務。在分齡原則方面，根據以下5個年齡區間劃分：不滿3周歲；3周歲以上不滿8周歲；8周歲以上不滿12周歲；12周歲以上不滿16周歲；16周歲以上不滿18周歲。

文件表明，在未成年人模式的入口設置，應確保最簡化原則。用戶可通過開機提醒、桌面圖標、系統設置等至少3種方式進入未成年人模式。用戶可在首次開機或系統設置選擇不需要未成年人模式。從未成年人模式退出時，需要家長進行驗證同意，家長可基於現有移動智能終端認證機制，自行選擇密碼、指紋、人臉等識別方式進行單一或複合驗證。

網信辦擬升級｢青少年模式｣為｢未成年人模式｣，劃分5個年齡區間。（視覺中國）

文件指出，移動智能終端應為不同年齡段的未成年人用戶提供差異化使用時長管理服務。不滿8周歲用戶默認使用總時長不超過40分鐘，8周歲以上不滿16周歲用戶不超過1小時，16周歲以上不滿18周歲用戶不超過2小時。同時，在未成年人模式下，移動智能終端每日22時至次日6時期間禁止向未成年人提供服務。

文件強調，移動智能終端和應用程序應為未成年人及其家長提供防沉迷提醒，允許家長對未成年人移動智能終端的使用時間進行監督指導。家長可以使用關聯賬號對未成年人模式下的信息內容提供審核和豁免功能。相關法規明令禁止未成年人使用的應用程序和服務，不得被豁免。