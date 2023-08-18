01直擊深圳城中村迫遷　黑衣人縱火恐嚇｢整死你｣　港事主求助無門

深圳現存最大城中村「白石洲」因城市更新計劃開始拆遷，整體項目總投資高達900億、涉及約50萬平方米，被稱為「舊改航母」。部分村民早前被媒體稱能靠拆遷成「億萬富翁」，但亦有部分居民不願與開發商綠景（中國）地產簽約搬遷。



其中，從祖父輩起就居住在白石洲的港人Tony指出，今年6月開始他因未簽搬遷協議，家中圍牆被推倒、開發商更曾派人闖入他家中出言恐嚇要「整死你」、每日都有黑衣人在他家門口定時拍照「打卡」，令他和懷孕的妻子、6歲兒子都生活在恐懼中。



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Tony表示，他向深圳當地政府反映，但當地政府都持續不理，互相推卸責任，沒有提供任何協助來保障他和家人的人身和財產安全，「沒想到在深圳這樣文明的大城市，會出現這樣匪夷所思的迫遷行為」，Tony表示希望深圳市政府能夠保障港澳居民在深圳居住時的人身和財產安全。

港人稱遭開發商「迫遷」：圍牆都被推倒

據了解，由綠景（中國）地產（下稱：綠景）主導的白石洲開發案已被拆除近9成，一期項目也築起高樓，將於本週六8月19日開啟購房優惠活動，預計8月底9月初開盤；二、三、四期項目正在規劃。《香港01》記者實際到訪發現，500米不到的距離，一邊是奢華的售樓處內絡繹不絕的看樓人士，另一邊佇在工地上的Tony房產，屋外施工噪音不斷、灰塵漫天，附近還有不少像Tony一樣的住戶在苦苦堅守。

不願搬遷居民表示，近一年來持續受到黑衣人騷擾恐嚇，住屋附近被拆得亂七八糟，「像生活在戰場」；更爆發幾次肢體衝突，有居民指控屋外被縱火、亦有居民在爭執中送醫。Tony就是其中一員，「你依家可以見到就係正在修復嘅圍墻」，他指著一面正在砌的圍牆說，「我屋企地圍墻被施工方用推土機推倒，我去搵社區、警察、開發商，同佢哋周旋咗快一個月，佢哋先話幫我恢復返個圍墻。」

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記者目擊到，位處四期規劃範圍的Tony家周圍已幾乎拆成廢墟，孤零零地在工地中堅守。被拆樓房的碎石、泥沙已近乎堆入到Tony家的花園中，樓道裏積滿厚厚的塵土，進出大門僅靠一條約1米寬的沙石小路。

Tony指出，開發商曾強行闖入他家，砸開天台的門，聲稱是「安裝電力裝置」，實為逼迫拆遷；且每日都有幾名身穿黑衣的男子在其家門口準時早上8時、下午6時拍照打卡，「已經嚴重影響咗正常生活，每日騷擾你，用各種各樣嘅手段逼你簽約。」而Tony的遭遇並非孤例。

縱火砸店黑衣人遊走法律邊緣 街道辦：你可以報警

彭小姐是1990年代來深圳打拼的「深漂」，她表示自己因為不願意搬遷，去年（2022年）住的房子一樓遭人蓄意縱火，白色的牆面留下黑色的燒焦痕跡。

彭小姐回憶，因為開發商在所有居民未搬走前就開始拆遷，整個居住環境被切割的七零八碎，「消防車都進不來」，通往她家的路，同樣進出大門僅靠一條約1米寬的小路，四周都是砂石，有些外露的管線更成為行走的阻礙，讓屋內80幾歲的老人家坐著輪椅無法通過，彭小姐控訴，「他們要逼到我地住唔到，（開發商）就是想要逼我們走。」

彭小姐去年家中被人縱火，牆面出現黑色的燒焦痕跡。其餘居民則指控家附近被拆得「像是戰場一樣」：

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除居民外，在白石洲的商販更是最弱勢，他們表示，遭遇的迫遷手法也更為惡劣。在白石洲經營雜貨店多年的蔡先生，就曾經與疑似是開發商雇來的黑衣人爆發衝突，並因此被送進醫院；經營餐廳的楊先生的店舖更被砸，黑衣人排排坐在他的店舖前巡邏、打人，讓他的店舖無法開張，只能停業至今。

白石洲的商鋪被砸，有商戶在爭執中送醫；部分不願意搬遷的居民更指控，居住環境猶如戰爭轟炸現場：

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據了解，許多居民曾向白石洲所屬的南山區沙河街道辦事處社區工作站工作人員反應「迫遷問題」，但街道辦僅回覆，拆遷過程中會有「糾紛」但不是「迫遷」，若過程中遇到暴力等問題，「你可以跟警方報警」。部分居民因此批評，街道辦並未積極協助居民。

多次向街道辦投訴開發商暴力迫遷，卻被置之不理的港人Tony都表示，「我冇諗到喺深圳呢個大城市、文明城市，竟然會出現呢啲如此惡劣、卑鄙黑暗嘅手段，去強逼我哋做一個妥協的迫遷行為，而且當地政府係縱容嘅。」

未搬遷居民代表張先生告訴記者，白石洲一共分為四期，每一期都應該要有《拆遷許可證》，1期因是工業區已經獲得拆遷許可證，「但我們這些在2、3、4期的業主，到目前為止沒有看到獲批（拆樓），所以它不能拆，每拆1棟房子都是違法的」，彭小姐則表示，她希望開發商能遵照政府的建議合法拆遷，「至少不要拆遷後降低我們的生活水準。」

這份由Tony提供的《深圳市建設工程規劃許可證》為白石洲舊改項目一期許可證。目前，2、3、4期的許可證還未能在深圳市官方網站上查詢到。（受訪者提供）

曾是深漂第一個家 白石洲歷史遺留「確權」問題

白石洲1980年代被稱為「深漂第一站」，無數人帶著夢想來到這個城中村租屋打拼。據了解白石洲擁有租屋2000多棟，容納人口超15萬人，在冊村民1878戶。深圳2004年正式出台《城中村改造暫行規定》，將「城市更新」一詞納入條例，並啟動城中村改造，將城市老舊區進行綜合整治或拆除重建，白石洲自然成為重要「舊改」目標。

2019年白石洲因城市更新開始拆遷工程：

【心城市．圖輯】深圳最大「城中村」拆遷 白石洲居民何去何從？

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除港人Tony外，目前還未簽約的200多戶居民，多數為早年就來到深圳的「深漂」，他們90年代來到深圳打拼，已在此居住超過20年。當年他們出錢，村民出地，一起合夥建房，但現在的產權歸屬卻引發問題。

「舊改項目」最為麻煩的就是確權問題．白石洲自然也不例外。據了解，由當地村民合作成立的深圳市白石洲實業股份合作公司是與開發商綠景地產溝通拆遷補償和方案的主體，他們給不願拆遷的居民寄出「歷史遺留違法建築確權」通知書，強調這些居民所住都是「違法建築」，若想獲得房屋權利人資格取得賠償，則必須接受現有補償方案，早日遷出白石洲。

《香港01》記者發現，未搬遷居民代表張先生家門口也被貼上一張「歷史遺留建築」的相關文件，由於張先生未與綠景簽約，文件將張先生房子的物業權利人歸屬給白石洲實業股份合作公司。但張先生強調他們持有紅單（由政府發出的房屋權利人歸屬證明），深圳市白石洲實業股份合作公司的主張並不合法。

此外，記者也發現，早在2021年，《南方都市報》就曾報道有羅姓市民反映稱，深圳南山區白石洲舊改項目在沒有明確產權歸屬的情況下就將其房產拆除，當中的租戶肖先生和溫女士夫婦則除手機以外的個人物品均已丟失，還失去了在深圳唯一住所。當時深圳市白石洲實業股份合作公司回應稱，羅先生的樓棟產權歸深圳市白石洲實業股份合作公司所有，確權問題可依循法律途徑解決。

《香港01》記者嘗試致電深圳市白石洲實業股份合作公司詢問目前居民們的確權情況，以及拆遷補償協議賠償價格等問題。對方十分警覺稱，「你想知道甚麼？」「你究竟想怎麼樣？」，針對與開發商綠景如何簽訂合約，對方也僅回答「走全體股東協議的」；價格是否是與綠景協商後產生？對方回應稱，「那肯定是啊」「你問那麼多幹嘛啊？你想怎樣？」，其後並未提供任何具體回覆。

這本發放給居民的《沙河五村城市更新項目搬遷補償安置協議（非本地原村民適用）》中，白石洲實業股份合作公司為監督方。（受訪者提供）

以舊換新只得半間屋 賠償款只得市價一成

除了部分業主指控「開發商無批文就拆樓」的情況，還未簽約的居民們亦不認可開發商綠景天盛實業有限公司單方面發放的《沙河五村城市更新項目搬遷補償安置協議（非本地原村民適用）》，居民認為賠償價格不合理。

未簽約居民的代表張先生表示，這份補償協議是「霸王條款」。協議中，開發商將為簽訂的居民提供「產權置換」及「貨幣補償」兩種方式。但張先生稱，兩個標準都讓他與其他居民難以接受。

張先生說，他們並未簽字同意開發商單方面提出的補償條款；且再次強調，開發商還未拿到深圳市政府頒發的《房屋拆遷許可證》，「沒有居民與政府同意，他們憑什麼拆？」

由綠景集團發放給居民的《沙河五村城市更新項目搬遷補償安置協議（非本地原村民適用）》可見，貨幣補償標準為28000，產權置換標準為1:1 。（受訪者提供）

根據開發商協議上寫明，「按建築面積１:１的標準補償位於回遷區的住宅或商務公寓。」即100平方米的舊屋可换到100平方米的新屋。

但張先生解釋，開放商提出的1：1產權置換補償少於政府要求的「1：1.2」的補償比例；不仅如此，張先生稱，開發商建的新房套內面積包含約40%至50%的「公攤面積」，若以1：1進行置換，100平方米的新屋再減去公攤面積，業主最終只能住進50平方米的小房。

若居民不同意「1:1」的「產權置換」，開發商還提出另外一種，「貨幣補償」以28000一平方米的價格進行賠償。

不過張先生說，「周邊小區房價最低都已經要十幾、二十機萬了，他只給我28000，你叫我怎麼辦？我去哪裡買，回老家都不夠。」他還稱，該協議價格任由開發商「隨便說隨便講」，目前已經簽約的業主是遭開發商威脅，才不得不簽約。

業主們提供的《處理意見書》顯示，目前白石洲舊改整體項目簽約率已超過95%，據2021年實施的《深圳經濟特區城市更新條例》顯示，簽約面積和簽約人數達到95%之後，剩餘的百分之五可以採取徵收的方式推動城市更新項目的進程，政府可同時確定項目開發商主體。

深圳城市更新局：市場行為政府不介入

針對Tony及張先生提出的開發商綠景並未獲得「拆遷許可證」，以及綠景並未被確認為白石洲舊改2、3、4期項目開發主體等事宜，深圳市南山區城市更新和土地整備局白石洲舊改項目負責人向記者解釋，「沒有拆遷許可證這個說法。」

負責人介紹，「拆房有很多種途徑，針對歷史遺留違法建築，居民與企業簽訂協議之後就可以拆除。」他補充道，拆除房屋是開發商與已簽約業主的兩方協定，為市場商業行為，政府不會介入。

同時，目前的拆除作業，大部分為「小散工程」，已簽約的業主想盡快推動項目，因此委託相關單位拆除。

綠景白石洲「璟庭」將在8月底，9月初開售。（蔡苡柔攝）

負責人還透露，白石洲5個村內興建的居民樓，大多是早年未經合法審批建造的「歷史遺留違法建築」，此類建築並不在政府所提供的《深圳市城市更新項目搬遷補償協議（示範文本）》保障範圍內。上述業主們的補償條款，需要與開發商自行協商。

對於居民簽約數據是否達到95%，負責人表示：「城市更新項目實際上需要百分百（同意），95%就是政府來介入協調促進。」不過，對於居民簽約數據是否達到95%，他表示，「企業的信息，沒有向我們提供，我們並不掌握」。另外，負責人透露，一期項目已確認開發商為綠景集團，即使沒有簽約數據，但「基本上確定之後的實施主體就是他們了」。

《香港01》也再次向白石洲所屬的南山區沙河街道辦事處社區工作站工作人員詢問關於是否存在「迫遷」行為。但街道辦僅表示，開發商拆房導致居民生活受影響可向他們投訴反映，「我們會再核實」；若涉及暴力拆遷等問題，可向警方報警，「不歸我們管」。

綠景集團設立在白石洲的「白石洲舊改指揮部」工作人員表示，「能拆肯定是有批文的，沒批文怎麼能拆？」記者亦打電話向綠景集團詢問拆遷補償條款，以及用暴力手段迫遷等事宜，但截至發稿時間，綠景集團尚未回覆。