港澳藥械通落地將滿兩年　惠及患者2413人次

「港澳藥械通」政策正式擴展實施將於8月27日滿兩年。羊城晚報記者從廣東省藥品監督管理局獲得的最新數據顯示，截至8月7日，累計批准急需進口藥品24個（共80個批次），醫療器械17個（共21個批次），其中包括一年注射兩次就能全年降脂的「血脂疫苗」、「熊貓血」準媽媽專用免疫球蛋白、讓早發性脊柱側彎患者無需反覆手術的「磁力生長棒」，共惠及患者2413人次。



不少受益患者來自大灣區以外

「港澳藥械通」是指大灣區內地9市指定醫療機構可使用臨床急需、已在港澳上市的藥品或醫療器械，推動大灣區醫療資源互通互聯。記者在採訪中了解到，實際上「港澳藥械通」受益者遠不止大灣區居民。

廣州和睦家醫院是「港澳藥械通」5家首批內地指定的醫療機構之一，在這兩年間共引入7個藥品落地，其中包括偏頭痛預防藥依瑞奈尤單抗。 「依瑞奈尤單抗可幫助半數患者降低一半發作次數，但它並不是止痛藥，而是全球首個通過阻斷與偏頭痛有關的受體分子發揮作用的全人源單克隆抗體。自2018年5月獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准上市以來，該藥已在全球70多個國家和地區獲批。」廣州和睦家醫院藥劑科主任李晉介紹。

每個月，湖北的張女士（化名）都會坐高鐵專程到廣州注射依瑞奈尤單抗。她的偏頭痛非常嚴重，幾乎每個月有一半的時間都處於這種頭痛難忍的狀態，此前她吃過很多種藥都無法解決問題。用上依瑞奈尤單抗後，她的生活終於回到正軌。好消息是，今年7月，另一款偏頭痛預防藥瑞瑪奈珠單抗通過「港澳藥械通」落地廣州和睦家醫院，這款藥可以每季度給藥一次，這意味着張女士可降低來粵頻次。

根據廣州和睦家醫院的統計，目前「港澳藥械通」用藥患者30%來自廣東省外。藥械通藥物的使用有嚴格適應證，為了避免外地患者白跑一趟，醫院開設有相關諮詢熱線，藥劑師會在電話裏詳細了解來電者的病情，給出相關建議。 「這兩年裏我們接聽了超過1000個來電諮詢，『勸退』了不少不符合用藥指徵的患者，工作量不小。」李晉說。

今年2月，「港澳藥械通」擴容至19家醫療機構，並首次納入大型公立三甲醫院，其中包括中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學南方醫院、廣東省人民醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院等。（羊城晚報）

公立醫院加盟，釋放更多政策紅利

今年2月，「港澳藥械通」擴容至19家醫療機構，並首次納入大型公立三甲醫院，其中包括中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學南方醫院、廣東省人民醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院等。

公立醫院的「加盟」有何意義？廣東省衛生健康委此前表示：「此舉將進一步深入推動粵港澳大灣區藥品醫療器械創新發展，更好服務廣東省衛生健康高質量發展戰略，並釋放出更多的政策紅利。」這也被業內認為，有利於相關藥企的藥品、醫療器械等在內地提速上市，為進一步推動粵港澳大灣區生物醫藥產業深度融合、實現粵港澳大灣區醫藥產業共同發展提供了更為有力的支持。

就在「擴容」的幾天後，廣州市第一人民醫院南沙醫院——港澳居民健康服務中心舉行揭牌儀式，標誌着南沙首家港澳居民健康服務中心正式啟用。有了「港澳藥械通」的助力，該中心不僅能為在廣州工作生活的港澳籍居民及本地居民提供港式全科診療、院內專科轉診、粵港專家門診等醫療服務，有需要時還能用上「港藥」。從首批指定醫療機構運行的經驗看，如果“港澳藥械通”指定醫療機構有香港醫生執業，服務港澳居民會更方便。

6月底，第一批港澳藥品英克西蘭運抵廣州市第一人民醫院南沙醫院並投入臨床使用，這是「港澳藥械通」政策首次在南沙自貿區的落地實施，該藥也落地了南方醫科大學南方醫院等公立醫院。英克西蘭是一種新型降脂藥，每年僅需注射2次就能達到全年降脂作用，因此有「血脂疫苗」之稱。

醫院特地設置「港澳藥械通」診室和留觀室。（羊城晚報）

價格受匯率影響，商業保險難覆蓋

「港澳藥械通」擴容，落地醫院面臨管理成本、藥品定價、供應商遴選、用藥後監護等一系列實際操作問題。如何對每一位使用藥械通政策的患者做好全過程醫療服務和管理？監管部門與醫療機構都在不斷探索中。廣東祈福醫院是第二批指定醫療機構之一，該院藥學部主任蔣琳蘭介紹，醫院已製定「港澳藥械通」藥品醫療器械相關制度與操作流程，通過專用賬冊、專人負責、專庫保存實施管理，確保「港澳藥械通」藥品器械專人專用，流向可追溯。「從醫療器械採購、驗收、儲存、專庫設置、清點登記到患者溝通、知情同意、用藥留觀、不良事件檢測，每一個環節醫院都必須嚴格監控。」此外，醫院還特地設置了「港澳藥械通」診室和留觀室。

「港澳藥械通」是個新事物，運行近兩年裏面臨哪些亟待解決的問題？

醫療器械應用較少。根據最新的統計數據，這兩年藥監部門累計批准醫療器械17個（共21個批次），遠低於藥品24個（共80個批次）。有指定醫療機構相關負責人接受羊城晚報採訪時說，醫療器械引入得比較少與企業很難描述醫療器械的臨床急需性有關，不過從另一方面也體現出內地與港澳在醫療器械技術水平上的差異相對較小。

受匯率等因素影響大。由於港幣兌換人民幣的匯率有波動，每一批藥物的價格都不同。且「港澳藥械通」進口藥械存在差價，有的甚至比原價高出1500元，因數量不多，醫院與供應商的議價能力有限。有專業人士建議，隨著指定醫療機構增加，未來或可推動「打包議價」的方式降低藥品價格。

費用高，商業保險難覆蓋。 「港澳藥械通」的藥品普遍價格比較高，以英克西蘭為例，每針的價格是1.8萬元人民幣左右，依瑞奈尤單抗每針的價格為3800元人民幣左右，需要每個月注射。李晉介紹，廣州和睦家醫院目前已接診藥械通患者500多人次，在這些患者中能夠通過商業保險覆蓋相關費用的寥寥無幾。他呼籲這一問題能夠盡快得到解決，減輕患者的就醫負擔。

藥械通除了「北上」，不排除將來有「南下」的可能。有專業人士提出，隨着內地藥品研發水平的提升，部分藥品在某種程度上具備了「南下」的可能，藥械通或可在藥械「南下」中發揮重要作用，其未來可期。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

