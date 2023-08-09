企業捐物「左手倒右手」、採購遠高於市價？北京紅十字會回應質疑

7月底，杜蘇芮颱風殘餘環流侵襲北京等地，造成嚴重洪災。近日，北京市紅十字會號召民眾捐款救洪災，然而卻陷入爭議，有網民響應號召只捐獻0.01元（人民幣．下同），以表達對紅十字會善款缺乏有效監督的不滿。該會還被指有採購物資遠高於市價，以及協會理事以不合理高價捐贈企圖逃漏稅等多項弊端。周三（9日），北京市紅十字會接受內媒專訪時回應公眾質疑，否認企業捐物是「左手倒右手」等。



相關新聞：北京紅十字會為洪災募款卻被指弊端叢生 網民紛捐0.01元諷刺（點圖放大閱覽）

據北京市紅十字會公佈的6月份撥付款明細顯示，當月，「博愛在京城，健康基層行」活動入戶慰問救助款4000元，而該活動住宿及餐費高達27452.8元，活動桌牌及橫幅製作費也高達880元，結果引發熱議。隨後，該會修改表述，如活動住宿及餐費改為活動費用，桌牌及橫幅製作費改為活動標識及橫幅製作費。

周三，北京市紅十字會接受《中國慈善家》專訪時解釋，上述調研服務活動的住宿及餐費之所以高，是因為分批去了很多醫生、志願者。活動目的不是為了給困難戶送4000元，而是給村民進行健康篩查、免費義診，且2.7萬元的活動及住宿餐費並非發生於一次活動中，而是三次活動，「參與活動的醫護人員、志願者、後勤保障有三十多人，為十多個村子的村民進行義診和健康篩查」。負責人強調，其住宿都是嚴格按照標準執行，每個房間每晚的價格在200元左右；至於880元的活動標識及橫幅製作費，是因為該活動是一個長期的項目，所以做了多套桌牌和橫幅，平均一個橫幅100多元。

「博愛在京城，健康基層行動」義診活動現場。 （中國慈善家）

公眾的第二個質疑是採購物資的價格是否合理，據「款物使用信息」顯示，北京市紅十字會在7月採購了雨靴、分體雨衣等，同一天採購的物資，價格略有差異，每雙（套）的價格從73.5元至74.5元不等。據網購平台顯示，同一類型商品的價格普遍在30元左右，因此網民質疑按批發價算，理應低於市場價格。官網信息還顯示，去年12月26日，該會花費近74萬元採購了485頂帳篷，單帳篷的單價為1330元，棉帳篷單價為2250元。 前年3月，中國紅十字會總會分配給北京市紅十字會一批棉帳篷，單價從1760元至1900元不等。但網購平台顯示，大部分帳篷約在300元。

對此，相關負責人表示，按照市紅會的內部規定，價格50萬元以上的採購物資，都要走公開招標流程，競標企業對價格、質量等方面加以說明，然後由國家專家庫中的專家進行評標，最終確定採購相關事項。

公眾的第三個質疑是企業捐物是否「左手倒右手」。據官網顯示，7月27日，北京五木服裝有限責任公司分別捐贈西褲、套裝西服、短袖T卹、短袖襯衫，總價值約156萬元，其中短袖T恤的單價為162.97元，共捐贈1027件，這批物資的接收單位均為內蒙古烏蘭察布紅十字會。而在5月，五木服裝給北京紅會捐贈總價值為146萬餘元的羽絨服、皮衣、休閒外衣，用於救災救助，皮衣單價1409.73元，羽絨服單價880元。前年8月，該公司也給北京紅會捐贈了價值數百萬元的衣物。

除了價格偏貴，公眾還發現，五木服裝在5月的物資捐贈，由通州區張家灣鎮陸辛莊村和北大化村接受，而北大化村正是公司的註冊地，陸辛莊村則是該公司法人代表季連旭名下另一家林業公司的註冊地，且這批物資的「捐贈日期」和「發出日期」都在5月22日。而且，北京市紅會公佈的常務理事會成員名單中的「季連旭」，也與上述公司法人代表同名。

對此，負責人解釋，上述公司幾度捐贈，5月22日發放給相關村裏的物資，並非就是當天捐贈的，因紅會接收完物資，要先入庫，工作人員清點，看數量，品質有沒有問題，這需要時間。而就企業所在地問題，負責人指，企業捐贈可以定向捐贈，捐贈者指定將所捐物資用到什麼地方，這個也是捐贈人的權力。該批物資的接收人是村內百姓，不是捐贈方五木服裝公司，這也屬於正常。

至於季連旭，負責人證實兩者為同一人，並表示常務理事是選出來的，包括社會各界人士，其只參與一些決策，包括開會時進行表決，不在紅十字會拿工資或其他報酬。

最後，針對五木服裝捐贈物資的價格偏貴做的質疑，負責人表示，五木服裝做的是中高端產品，而且都有同類商品的出庫單和銷售記錄，不存在虛標價格。

對於自產物資在捐贈時對其價格如何確定，北京市致誠律師事務所律師何國科表示，法律規定要按公允價值計量所捐物資的價值，非由捐贈者隨口開價。他指出，若是採購，過程中一定有採購發票及付款痕跡，根據發票入賬價值，價格也不能明顯高於市場價格。捐贈人作為生產廠家將自已的產品進行捐贈時，公允價值就是其生產的同類商品出廠價，並以出廠憑據作為依據。