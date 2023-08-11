新加坡外長就未打領帶當場致歉　王毅巧妙應對以示對等外交禮儀

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（10日）展開對新加坡、馬來西亞、柬埔寨三國的訪問。王毅首站抵達新加坡後，與新加坡外長維文會面並接受宴請。



維文在新加坡植物園的餐廳，為王毅一行設宴款待。王毅抵達宴會場地後，兩人握手擁抱，維文還就自己沒打領帶道歉，王毅亦隨即取下自己的領帶，以示對等的外交禮儀。有內地媒體報道指，這是雙方隨和又親切的互動。

中國外交部表示，雙方積極評價當前中新關係良好發展勢頭，表示將按照兩國領導人戰略指引，以中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係為契機，持續推進高質量共建「一帶一路」，推動互聯互通和互利合作不斷取得新成果，更好造福兩國和地區人民。

中國外交部續指，雙方將籌備好將於年內舉行的中新副總理級雙邊合作機制會議，統籌規劃下階段合作，拓展新合作領域。新方高度評價中方近期採取人員往來便利措施，雙方將加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

據了解，王毅上次訪問新加坡是在2021年，這次出訪行程中，王毅於10至11日訪問新加坡，期間將分別與新加坡總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財會面。