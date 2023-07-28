秦剛被免職　外交部網站今發布王毅部長致辭

十四屆全國人大常委會第四次會議周二（25日）在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，秦剛也就此成為任期最短的外長。

外交部網站周五（28日）更新「外交部長」一欄中的內容，並發布王毅的「部長致辭」。



王毅在致辭中稱，「歡迎訪問中華人民共和國外交部網站！我謹代表中國外交部全體同事向您致以誠摯敬意和衷心祝福。」

王毅表示，「大道之行，天下為公。在中國共產黨的堅強領導下，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，為人類發展進步事業不斷做出新貢獻，書寫新篇章。」

王毅續指，「在強國建設、民族復興的新征程上，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。」

王毅最後指，「中國外交部網站願繼續成為海內外朋友了解中國、了解中國外交的一扇窗戶。歡迎您時常來這裡走走看看，並對我們的工作提出寶貴意見和建議。」