中國高利貸團夥被捕、灰產富豪湧入　泰國恐成下一個柬埔寨？

又有一個中國網上高利貸團夥在泰國被端了。泰國科技犯罪調查局上星期三（6月21日）對曼谷素坤逸地區發動突擊搜查，在機場逮捕了正準備逃出境的中國籍嫌疑人袁某。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



袁某和丈夫何某在泰國經營化妝品零售公司，同時在當地放網路貸款（簡稱「網貸」）。以「低利率、審批快」為誘餌吸引受害人下載貸款軟體後，再以要支付信用費用或銀行帳號錯誤為由，對貸款人進行詐騙。

據泰國警方公布，此案涉及的受害者多達448人，涉案金額達1.7億泰銖（約3730萬元港幣）。不包括已被轉移的部分資產，警方共查獲了袁某的三套單價2400萬泰銖的房產、價值200萬泰銖的存摺、卡地亞（Cartier）珠寶和一台筆記型電腦等。

袁某價值1100萬泰銖的保時捷、賓士車和多塊名表已被轉移，現場僅查獲手錶盒。（泰國頭條新聞）

在成堆的珠寶名表盒背後，牽涉中國資本的網上高利貸再一次浮出水面。

只是冰山一角？

自2018年起，泰國警方曾多次查獲中國人非法放高利貸的案件。

據《曼谷郵報》報道，泰國移民局員警今年4月在芭提雅一所豪宅裡抓獲了一個非法網貸團夥，五人均為中國籍。警方在他們的住所發現了八台筆記型電腦、12部手機、50張電話卡，以及一份超過100名顧客的名單。

泰國《民族報》去年12月也報道了一個19人網貸團夥被捕的案件。該團夥的兩款網上高利貸應用程式，年利率高達2080%，由兩名中國籍女子提供資金，剩餘17名泰國人負責運營和追債。

另據泰國網報道，曼谷移民局警方2021年2月抓捕了一個以「Speed Wallet」應用程式放高利貸的50多人團夥，團夥頭目中有四名中國人，一名新加坡人。

早在2018年，泰國《新泰日報》就曾報道過一個九人香港非法高利貸團夥在芭提雅被逮捕，該團夥據報持旅遊簽證從事非法借貸達兩年之久。

泰國警方逮捕香港九人團夥時，查獲電腦、手機、帳本、名冊、刷卡機、相關檔等證物。（泰國網）

同年，新華網還轉載了《南方日報》一則從泰國押解17名網貸平台非法集資犯罪嫌疑人回廣州的新聞。

泰國的中國網貸團夥層出不窮，但是運作方式基本相同，都是收取高額利息，由當地人追債，而且貸款金額和實際到手金額不一致，即收取「砍頭息」。

以「Speed Wallet」為例，貸款人貸款5000泰銖，但實際到手的金額只有2900泰銖，砍頭息高達42%。

《民族報》報道的19人團夥的應用軟體，砍頭息也高達40%。若貸款人無法在七天內歸還全部3000泰銖，就會受到威脅和恐嚇。

除了常規的高利貸操作，這些網貸團夥還有一個特點，那就是由中國「金主」提供資金。

錢哪兒來的？

中國互聯網金融2013年進入高速發展階段。後來被稱為校園貸鼻祖的羅敏嗅到了商機，于2014年創立了專門針對大學生的分期購物平台「趣分期」。

之後的幾年，小額貸款走出校園，演變為面向更廣人群、五花八門的「現金貸」。

電視劇《掃黑風暴》裡，徐英子為了救弟弟，選擇「裸貸」借款五萬元，最終釀成悲劇。劇中還有一名記者調查「美麗貸」的劇情。（互聯網）

2017年現金貸大熱時，中國金融科技公司就曾掀起一陣出海熱，將網貸業務轉移到東南亞國家，主要是印尼。

不過，資本的貪婪本性讓現金貸業務沒過多久就遇上管制。

先是中國央行、銀監會在2017年聯手整頓「現金貸」的新規落地，相當於全面喊停國內小額信貸。接著2019年的央視「3·15」晚會揭露一種比現金貸更隱秘的存在——超高貸「714高炮」，逼迫網貸業務企業加速轉戰海外市場。

央視曝光的714高炮平台包括51急需、秒下寶、金米貸等。（互聯網）

所謂「714高炮」，就是貸款週期為七天或者14天，收取超高砍頭息和逾期費用的借貸，砍頭息可高達30%。

據「燃財經」描述，714高炮被曝光當晚，整個地下借貸市場經歷了一場前所未有的地震。涉案人員連夜被抓，一些平台選擇倉皇出海。

一名東南亞出海服務平台的工作人員當時說，他3月16日接到超過30個諮詢網貸出海的客戶，「手機簡直要快被打爆了，電話的、微信的一窩蜂全來了。」

如果說2017年出海的網貸平台還在合規的路上探索，那麼2019年出海的這批則是更直接地流入灰色地帶。

河南周女士早前在攝影館拍漢服寫真，被店員游說下申請了網貸竟花逾兩萬人民幣。（河南電台微博截圖）

網貸誰在管？

中國網貸資本出海到不同國家，就好似在玩一場「貓捉老鼠」的遊戲，趁市場處於無人監管的灰色地帶時，趕緊大撈一筆，當地政府察覺異樣並開始管制後，資本就跑到另一個國家。

2017年大量的中國現金貸資本流入印尼時，第一批企業贏得了監管不到位的黃金髮展期。據「快科技」報道，在拍拍貸、融360、掌眾金服等中國網貸平台落地印尼後，直接讓印尼的線上貸款金額翻了八倍多。

截至2019年12月，印尼現金貸市場基本被中資平台壟斷，月貸款規模達到3000至4000萬美元，註冊用戶達300至500萬人。

現金貸行業在印尼無序發展近兩年後，因引發社會事件而引起官方關注。彭博社報道，印尼於2019年一次性關閉了826家無牌的金融科技公司。

中國網貸資本出海到不同國家，就好似在玩一場「貓捉老鼠」的遊戲，趁市場處於無人監管的灰色地帶時，趕緊大撈一筆，當地政府察覺異樣並開始管制後，資本就跑到另一個國家。（視覺中國）

中國資本在印尼的路被堵後，再次尋找下個目標，這一次轉向人口比印尼更大的印度。「快科技」形容，中國資本像打遊擊戰，「轉頭跑到隔壁『更饑渴』的印度。」

據《印度2017金融科技趨勢報告》統計，印度2017年現金貸市場規模僅為140億美元，但2019年就達到370億美元。

印度人口眾多，加上互聯網和智慧手機高速普及，這給了當時進入印度的網貸平台巨大的紅利。

例如小米進入印度市場後，就於2019年推出小米信貸（Mi Credit），並在所有小米手機上都預裝了這款應用。僅在試點時，小米信貸就放出了將近2.8億盧比（230萬新元）的貸款。

2022年5月11日，位於印度孟買的小米商店。（路透社）

像在印尼一樣，經過了一到兩年的監管「真空期」，印度今年也開始對網貸平台進行監管。據印度媒體「The Print」報道，印度電子與資訊技術部今年2月禁止了232個與賭博和借貸相關的應用程式，這些應用程式多由中國大陸、香港和東南亞公司運營。

除了所在國政府的監管，應用平台方也祭出管控。

一名印尼現金貸平颱風控人員說，谷歌在2019年第四季度就曾對借貸類應用程式有過兩次大規模下架，需要經過整改後才能再上架。該風控人員還說，不少中國借貸應用程式採用馬甲包形式，但如果被Google發現代碼有關聯，帳號就會被直接封停。

中國對於流出國的網貸資本也保持警覺。據「The Print」報道，中國警方2019年曾在16個國家開展「獵狐」行動，這項行動凍結了380家P2P貸款機構價值近15億美元的資產，另有16人被拘留。

中國網貸資本出海到不同國家，就好似在玩一場「貓捉老鼠」的遊戲，趁市場處於無人監管的灰色地帶時，趕緊大撈一筆，當地政府察覺異樣並開始管制後，資本就跑到另一個國家。

網貸未來在哪裡？

所謂上有政策，下有對策。自印尼金融服務管理局對所有P2P貸款機構開啟牌照監管模式以來，一些中國平台不得不接受當地金融機構相對苛刻的合作條件，通過「借船出海」的方式參與當地現金貸業務。

一些在印度的中國網貸平台為了繞開監管，已經與印度當地的非銀行金融公司（non-banking financial companies，NBFC）簽訂諒解備忘錄，還有一些選擇聘請印度人為公司高層。

一些網貸平台則繼續著「貓捉老鼠」的遊戲，跑向下一個缺少監管的地區，例如巴西、墨西哥等。

近年來內地許多P2P網貸平台被指有問題，上海亦有不少公司民列其中。（資料圖片）

騰訊創始人馬化騰有一句名言：金融是拼誰的命長，而不是短期誰跑得快。馬化騰的話說出了對互聯網金融健康發展的要求，但在網貸領域，金融拼的恰好是短期誰跑得快。

「鈦媒體」2022年的一篇分析文指出，中國企業拓展海外現金貸，「鬥志昂揚地去、灰頭土臉地回的不在少數」。

文章分析，失敗原因主要在於海外市場金融監管政策不穩定、獲客管道弱且成本高、可借鑒的征信三方資料匱乏、風控能力非常弱、借貸者對產品認知有限、催收困難等。

即便如此，從泰國頻頻曝出網貸團夥被捕不難看出，巨大的利潤驅使下，還是有不少中國資本鋌而走險，遁入地下高利貸灰色地帶。

去年泰國頭條新聞曾發文揭露「灰產富豪」湧入泰國，並說這樣發展下去，泰國可能淪為下一個西港。

柬埔寨：圖為2020年2月18日，柬埔寨西哈努克城（簡稱西港）的建築物。（Getty）

馬克思《資本論》第一卷的注釋裡，引述了登寧的這樣一段話：「一旦有適當的利潤，資本就膽大起來。如果有10%的利潤，它就保證到處被使用；有20%的利潤，它就活躍起來；有50%的利潤，它就鋌而走險；為了100%的利潤，它就敢踐踏一切人間法律；有300%的利潤，它就敢犯任何罪行，甚至冒絞首的危險。」

生活在19世紀的馬克思和登寧，或許想像不到資本的利潤還有突破300%的這一天。但可以確定的是，現金貸這類灰產背後巨大的利潤，早就足以驅使資本做任何事情。